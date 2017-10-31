Ярославль, 31 октября, 2017, 15:23 — ИА Регнум. В Ярославле строительная компания разметила вакансию «кота прораба — обживателя» с зарплатой в «полтора раза выше рыночной», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«В связи с расширением открываем вакансию: «Кот прораб — обживатель». Ежемесячно мы строим более 30 домов, и нам требуются архангельские коты и прораб — обживатель для наших домов. Работа предстоит не сложная и не пыльная, ежемесячно придется обживать 30 построенных домов для счастливых жителей, обладателей новеньких коттеджей и таунхаусов», — сообщается в объявлении.

Новому сотруднику работодатель гарантирует бесплатное молоко и кошачий корм, но при этом ставит условие: кот должен быть архангельской породы, здоровый, ухоженный, весом не более 15 кг, без вредных привычек.

Взамен работнику предлагают: полностью оборудованный дом для проживания, молочные коктейли и всегда свежий кошачий корм, официальное трудоустройство, полный социальный пакет, ежегодный оплачиваемый отпуск, график работы 2/2, зарплату и содержание в 1,5 раза выше рынка — 15 тысяч рублей.

Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в организации, давшей объявление, уже появились первые претенденты на должность. Найдут ли они кота — мы не знаем, но повышенный интерес со стороны СМИ строители уже испытали.