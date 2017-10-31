Симферополь, 31 октября, 2017, 15:16 — ИА Регнум. Почти половина проб топлива, взятых на автозаправках Крыма, подтвердили серьёзные отклонения от норм — несоответствие октанового числа и порой 900-кратное увеличение массовой доли серы. Об этом на пресс-конференции в Симферополе рассказал министр топлива и энергетики Республики Крым Вадим Белик, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Автозаправка

По словам министра, в сентябре этого года, после того, как в правительстве РК заявили, что более 40% проб бензина на полуострове не соответствуют стандартам качества, была создана рабочая группа из специалистов Минтопэнерго, ГУП «Черноморнефтегаз» и крымского филиала Росстандарта, которая занялась более тщательной экспертизой.

«Рабочая группа взяла пробы топлива 50 крымских АЗС и 22 операторов рынка, включая небольшие предприятия, которые были направлены в сертифицированную лабораторию феодосийской нефтебазы. Около 40% проб показали несоответствие ГОСТу — несоответствие октанового числа и увеличение массовой доли серы. Причём у частных предпринимателей массовая доля серы в 900 раз превышала нормы, утверждённые ГОСТом. Это немыслимая цифра!» — отметил министр.

По его словам, материалы анализа взятых проб направлены в прокуратуру РК, Росстандарт и Федеральную антимонопольную службу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, проанализировав ситуацию на рынке топлива Крыма, глава Федеральной антимонопольной службы РФ Игорь Артемьев констатировал 17 октября в Ялте, что цены на бензин в регионе не соответствуют качеству топлива, потому что местные нефтетрейдеры совсем утратили чувство меры.

«Если сравнить, то получается, что в Крыму в принципе самые высокие цены на бензин. Я уже не говорю о том, что его качество тоже оставляет желать лучшего. Потеряли чувство меры, которое восстанавливается методами антимонопольного воздействия», — отмечал глава ФАС.

Он также предупредил: если антимонопольное ведомство выявит нарушение ценовых правил, то нарушителей будут штрафовать от 1 до 15% от годового оборота.

Позже глава РК Сергей Аксёнов сообщил, что власти республики и специалисты ФАС определились в плане работы по части контроля цен на нефтепродукты.

Также напомним, что в начале октября Арбитражный суд Крыма оштрафовал пять крымских нефтетрейдеров на 129 миллионов рублей за картельный сговор.