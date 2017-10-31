Киев, 31 октября, 2017, 15:34 — ИА Регнум. В Нью-Йорке (США) на Генеральной ассамблее ООН украинская делегация вынесет на рассмотрение резолюцию под названием «Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь». Документ предусматривает возможность доступа на полуостров международных гуманитарных организаций (ОБСЕ и Красный Крест), также — в случае принятия резолюции — её можно будет использовать в судебных процессах против России. Об этом сегодня, 31 октября, заявил на брифинге в Киеве министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

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«Сейчас мы ведем интенсивные переговоры с нашими друзьями и партнерами. Мы выбрали такое содержание резолюции, хотя мы осознаем, что на нью-йорской площадке есть страны, которые считают, что Нью-Йорк не является площадкой для рассмотрения вопроса о правах человека. Такие вопросы должны рассматриваться в Женеве. Украина стала членом в Совете по правам человека, и мы будем продвигать крымскую проблематику также и в Женеве», — заявил глава украинской дипломатии.

По его словам, в Киеве осознают, что «некоторые страны» имеют «специфические позиции» и «специфические внутренние интересы».

«Они могут избрать для себя опцию «не голосовать». Но, несмотря на это, мы считаем, что на сегодня единственно правильной опцией есть продвижение мощной и четкой резолюции, которая, во-первых, называет все вещи так, как надо называть. Второе — консолидирует поддержку международного сообщества. Третье — именно эта резолюция может использоваться в дальнейшем в судебных процессах против России на площадках, где мы начали такие процессы», — сказал Климкин.

Он сообщил, что Украина начинает медийную кампанию, чтобы показать, «что реально происходит на территории» Крыма, где, по его мнению, никто «не чувствует себя в безопасности, где люди иногда боятся даже говорить что-то друг другу».

«Арест грозит каждому, кто является проукраинским, где запрещено образование на украинском (языке — ред.), где запрещен Меджлис (организация, деятельность которой запрещена в РФ), где снова идет призыв в «преступные» российские вооруженные силы», — рассказал Климкин.

«В ближайшие дни будем работать над тем, чтобы заручиться поддержкой для нашей резолюции. Мы не пойдем на компромиссы по её содержанию. Она должна быть наиболее четкой и последовательной для того, чтобы её использовать не только в политике, но и в судебных процессах», — подытожил глава украинского внешнеполитического ведомства.

Примечательно, что МИД Украины пока не опубликовал проект резолюции по Крыму.

При этом 31 октября глава Крыма Сергей Аксенов заявил на пресс-конференции о готовности дать украинскому суду пояснения по уголовному делу о государственной измене в режиме видеоконференцсвязи.

«При необходимости можно дать пояснения (украинскому суду — ред.) в режиме видеоконференцсвязи… с площадей, например, Генпрокуратуры Российской Федерации, находясь конкретно на территории РФ», — рассказал Аксенов.

Он также назвал обвинения украинской прокуратуры «смешными».

"Тот бред, который там предъявляют мне и моим коллегам, даже читать смешно. Я абсолютно не обращаю на это внимание», — подчеркнул Аксенов.

Как сообщалось, ранее прокурор «Автономной Республики Крым» (ведомство создано Киевом и находится на Украине) Гюндуз Мамедов сообщил об открытии уголовных дел против депутата Госдумы Российской Федерации, экс-прокурора Крыма Натальи Поклонской, главы Крыма Сергея Аксенова и спикера крымского парламента Владимира Константинова. Всех их обвинили в госизмене.