Москва, 31 октября, 2017, 15:07 — ИА Регнум. Российский валютный рынок находится в активном ожидании, взвешивая факторы «за» и «против», и решая, куда двигаться дальше, заявил корреспонденту ИА REGNUM глава департамента Private Solutions Сastle Family Office в России и СНГ Андрей Дьяченко. Вечером 1 ноября комитет по открытому рынку ФРС США озвучит свое решение по процентным ставкам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

По его словам, несмотря на некоторую оторванность от глобального рынка, отечественная валютная площадка не может позволить себе игнорировать влияния этого фактора — само решение и последующая риторика американского регулятора оказывает влияние на динамику доллара по всему миру, в том числе и в России.

«Аналитики сходятся на том, что ставку оставят неизменной, и многое будет зависеть от пояснений, которые дадут представители ФРС. Главным вопросом здесь является их оценка будущей инфляции. Любые опасения по поводу того, что американцам удастся в ближайшее время достичь целевого уровня в 2%, будут восприняты рынком как «слабость доллара», — полагает эксперт.

Для рубля это поддерживающий фактор. Подкрепляющей рубль выступает и цена на нефть, в течение четырех месяцев показывающая рост и обеспечивающая приток предложения на отечественном валютном рынке, отметил он.

«В то же время, статистика из-за океана дает крепкую почву для укрепления доллара против основных валют. Опять же, в пресс-релизе ФРС может в очередной раз подчеркнуть, что рост американской экономики устойчивый и будет продолжаться. А это очевидно приведет к повышению ставок на следующих заседаниях, а такой сценарий поможет рублю немного ослабеть», — пояснил Дьяченко.

На ослабление рубля играют перерыв в налоговых платежах, общее укрепление доллара и риторика Минфина, представители которого регулярно доносят до игроков свои ожидания об ослаблении рубля.

«Пожалуй, перечисленного достаточно, чтобы рубль предпринял попытки приблизиться к уровням 59 и 68,50 за доллар США и евро соответственно», — считает эксперт.

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