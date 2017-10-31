Калуга, 31 октября, 2017, 13:10 — ИА Регнум. 30 октября Калугу посетила делегация органов местного самоуправления Иркутска и Иркутской области. Во встрече принимали участие глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов, исполнительный секретарь Совета муниципальных образований Калужской области, председатель комитета по вопросам социального развития Марина Ставиская, заместитель городского головы Юрий Моисеев и заместитель начальника управления городского хозяйства Роман Щелкунов.

Фото пресс-службы Городской думы Калуги Калугу посетила делегация органов местного самоуправления Иркутской области

Иркутских коллег интересовал опыт Калуги в реализации программы «Городская среда», также интерес вызвала работа по ремонту дошкольных учреждений, внедрению платных парковок и решению ряда актуальных проблем городского хозяйства.

Всего по стране в текущем году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» было отремонтировано порядка 19 тысяч дворовых территорий.

В Калуге ремонт и благоустройство затронули 112 дворов, работы по программе практически завершены, подрядчики устраняют оставшиеся недоработки.

«Особенностью реализации программы «Городская среда» в Калуге была публичность и активное участие жителей, — отметил Александр Иванов. — В формировании программы участвовали депутаты, активисты территориальных общин и неравнодушные калужане. Жители и депутаты осуществляли постоянный контроль за ходом работ, кроме того было проведено порядка 60 субботников по уборке и озеленению придомовых территорий. Важной задачей депутатского корпуса было определение приоритетов в проведении ремонтных работ. Ведь именно депутаты обладают всей полнотой картины, знают состояние дворовых территорий округа, потребность в объектах благоустройства. В настоящее время идёт работа по формированию перечня дворов, которые войдут в программу в 2018 году».

Гостей заинтересовал и калужский опыт ремонта и реконструкции дошкольных учреждений.

«Уже два года по предложению депутатов Городской думы в Калуге выделяется порядка 20 миллионов рублей на ремонт и реконструкцию детских садов, построенных в 50 — 60 гг. прошлого века, — рассказал Александр Иванов. — В прошлом году ремонтные работы проводились в десяти детских садах, в текущем году — в девяти. В рамках программы мы стараемся не просто решить неотложные проблемы, связанные с ремонтом инженерных сетей или кровли, но и постепенно проводить капитальный ремонт и реконструкцию детских садов, по сути, после завершения работ это уже новые детские сады, в которых детям будет уютно и комфортно».

Были затронуты и вопросы формирования платного парковочного пространства.

По словам заместителя начальника управления городского хозяйства Романа Щелкунова, внедрение платных парковок в Калуге не только позволило разгрузить центр города, но и принесло городской казне 54 миллиона рублей. Планируется расширение платного парковочного пространства с 850 до 2000 мест.

Вместе с тем ведение платных парковок привело к тому, что часть автотранспорта переместилась во дворы центральной части города.

«Только люди, проживающие в этих домах, имеют право использовать прилегающие дворовые территории для парковки автомобилей, — уверен Александр Иванов. — В планах у городских властей проведение межевания дворовых территорий, после чего жителям будет предложено установить ограждения и шлагбаумы. Других путей решения данной проблемы нет».

Участники встречи обсудили и вопросы мусоропереработки. «Проблема вывоза и переработки отходов остро стоит практически в каждом из муниципалитетов нашей страны, — подчеркнул Александр Иванов. — Мощностей существующих полигонов не хватает, а простое увеличение их количества и площадей, на мой взгляд, является тупиковым путём развития. Необходимо широкое внедрение технологий переработки бытовых отходов и вторичного сырья. Возможно, уже назрела потребность в создании федеральной программы по строительству в регионах мусороперерабатывающих комплексов».