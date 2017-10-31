Вильнюс, 31 октября, 2017, 14:48 — ИА Регнум. Члены парламентской фракции «Союза Отечества» — Христианских демократов Литвы» Мантас Адоменас, Габриэлюс Ландсбергис, Радвиле Моркунайте-Микуленене, Андрюс Кубилюс и Эдмундас Пупинис предлагают 2019 год объявить годом литовских евреев, сообщили ИА REGNUM сегодня, 31 октября, в парламенте Литвы.

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«Литовские евреи — неотъемлемая часть нашего общества еще со времен Великого Княжества Литовского. После Второй мировой войны и пережитых во время нее страшных трагедий необходимо утвердить недвусмысленное соотношение общества и государства с трагедией Холокоста и общиной литовских евреев, тем более что последняя подарила Литве много выдающихся личностей. Желая продемонстрировать уважение к еврейской общине, стремясь к более тесной дружбе с еврейским народом, мы предлагаем объявить 2019 год годом литовских евреев», — сказал староста фракции Ландсбергис.

Парламентарии предлагают создать специальную комиссию, которая до 1 сентября 2018 года должна будет подготовить план мер празднования года литовских евреев и предусмотреть в бюджете 2019 года средства для реализации этого плана.

«Да, тема Холокоста — всё еще болезненная и острая для нашего общества. Чтобы не осталось места для спекуляций и набирания дешевой популярности на эту тему, обвинений литовского общества в антисемитизме, давайте объявим 2019 год годом литовских евреев — и пустимся в серьезное, тщательное, измеренное и открытое изучение нашей истории, совести нашего народа», — заявил Адоменас.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Литве разгорелся скандал вокруг писательницы Руты Ванагайте. Формально — за неугодные факты о нацгероях. Скандал начался после того, как Рута Ванагайте объявила, что располагает историческими документами о том, что лидер так называемого литовского послевоенного сопротивления «лесных братьев» Адольфас Раманаускас Ванагас на самом деле сотрудничал с КГБ СССР, а кроме прочего «сдал своих же». После этого Ванагайте обвинили в «работе на Кремль», а все её книги, несмотря на то, что они входят в самые продаваемые в Литве, было решено изъять из продажи и утилизировать.

В то же время в Литве хотели объявить год имени Ванагаса как национального героя.

На самом деле Ванагайте считали «предательницей» в Литве после её документальной книги «Наши» о роли этнических литовцев в Холокосте, который имел самые жестокие формы в Европе. В Литве было уничтожено порядка 95—98% всех евреев. Однако литовская «элита» не могла открыто начать преследование Ванагайте из-за опасений международного скандала и давления со стороны Израиля. Ожидался другой формальный повод, который в итоге и наступил из-за невинного высказывания о вожаке так называемых «лесных братьев».

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