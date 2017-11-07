Домодедово, Московская область, 7 ноября, 2017, 07:07 — ИА Регнум. Что известно об усадьбе «Горки Ленинские» большинству жителей России — это то место, где последние годы жизни провел Владимир Ильич Ленин — вождь Великой Октябрьской революции. В наше время всё здесь осталось в таком же состоянии, что и при жизни Ленина. Все экспонаты бережно сохраняются сотрудниками музея-усадьбы, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ирина Бухтиярова ИА REGNUM Усадьба Горки. Большой дом (март 2017 года)

Между тем эта усадьба «Горки Ленинские» известна с XVI века. Почти 300 лет она принадлежала дворянскому роду Спасителевых. Первый каменный дом в сельце Вышние Горки, упоминаемый в документах конца XVIII века, принадлежал Марфе Афанасьевне Спасителевой.

Ирина Бухтиярова ИА REGNUM Главный дом усадьбы (в нём жил и умер Ленин)

Главный дом усадьбы Горки, в нём жил и умер вождь Октябрьской революции Владимир Ильич Ленин.

За 300 лет своего существования усадьба Горки часто переходила из рук в руки. Здесь жили знаменитые московские богачи Дурасовы, попечитель Московского университета генерал А. А. Писарев, Лопухины. Каждый новый владелец обязательно что-нибудь менял в домах по своему вкусу.

В настоящее время на территории государственного исторического музея-заповедника «Горки Ленинские» находятся: научно-культурный центр «Музей В. И. Ленина»; Усадьба Горки. Большой дом; дача — музей «Кабинет и квартира Ленина в Кремле», Музей крестьянского быта, Мемориальный гараж и парк музея-заповедника.

Ирина Бухтиярова ИА REGNUM Жилая комната в главном доме усадьбы Горки

Ирина Бухтиярова ИА REGNUM Кровать для гостей

Нынешний облик имение Горки получило в 10-х годах ХХ века, когда им стала владеть вдова русского предпринимателя, мецената Саввы Тимофеевича Морозова Зинаида Григорьевна Морозова-Рейнбот-Резвая. В период её владения в усадебных домах появились многие блага цивилизации: паровое отопление, электричество, водопровод.

Усадебные дома получили новые фасады, их площадь несколько расширилась за счет пристройки с северной стороны зимнего сада, а с южной — большой летней террасы.

Кроме того, имение было телефонизировано, что являлось редкостью в то время. Это сыграло не последнюю роль в выборе Горок в качестве резиденции Ленина.

Ирина Бухтиярова ИА REGNUM Телефон для связи с Кремлем из Горок

Телефонный аппарат, по которому Ленин связывался с Кремлем.

Интерьеры горкинских комнат украсили коллекции мейсенского фарфора, многочисленные миниатюрные портреты XVIII—XIX столетий, полотна старых и современных мастеров (портреты кисти И. Макарова и В. Серова, пейзажи И. Левитана, П. Петровичева, А. Борисова), прекрасные ампирные гарнитуры (дворцовая мебель России, гарнитур на золотых лебедях).

Ирина Бухтиярова ИА REGNUM Столовая Зинаиды Морозовой практически не претерпела каких-либо изменений

Столовая Зинаиды Морозовой практически не претерпела каких-либо изменений.

Ирина Бухтиярова ИА REGNUM Столовый гарнитур из карельской березы

Ирина Бухтиярова ИА REGNUM Чайный гарнитур

Ирина Бухтиярова ИА REGNUM Зимний сад

Ирина Бухтиярова ИА REGNUM Гостиная в зимнем саду

Ирина Бухтиярова ИА REGNUM Зимний сад с живыми растениями

Зимний сад выполнял в своё время роль парадной гостиной.

Ирина Бухтиярова ИА REGNUM Рабочий стол в главном здании усадьбы

Ирина Бухтиярова ИА REGNUM Синяя гостиная

Ирина Бухтиярова ИА REGNUM Ванная комната

В доме ещё при Морозовой были хорошо оборудованные ванная комната и бельевая.

Ирина Бухтиярова ИА REGNUM Кухня

А также кухня с различной утварью.

Революция 1917 года поначалу не многое изменила в жизни имения. Согласно Декрету о земле, где заявлялось, что все помещичьи, монастырские и церковные земли конфискуются «…со всем живым и мертвым инвентарем, со всеми постройками и принадлежностями», эта подмосковная усадьба тоже была национализирована.

При этом стоит отметить, что дом не был ни разорен, ни разграблен.

В апреле 1918 года приехала Комиссия по охране памятников и художественных сокровищ при московском Совете и, признав художественно-культурную ценность усадьбы, стала ее охранять.

В конце июня 1918 года очередная комиссия составила новый акт по приемке имения Горки. С этого времени Горки стали государственной сельскохозяйственной фермой, в обязанности которой входило снабжение молоком и другими молочными продуктами Сухановской больницы и местного населения.

25 сентября 1918 года в Горки впервые приехал Владимир Ильич Ленин с женой Надеждой Константиновной и сестрой Марией Ильиничной. Их разместили в Большом доме. Горки Ленину понравились. Он больше всего любил эту дачу, любил именно это место, любил самый дом, который был расположен на высоком месте, откуда открывался красивый вид на лес.

Ленин не раз подчёркивал: «Горки — не моя собственность! Оставьте всё так, как было при прежних хозяевах!» Он распорядился: «Ничего не трогать! Ни единой вещи! Вплоть до портретов на стенах! Всё принадлежит народу!»

Ирина Бухтиярова ИА REGNUM Коридор с колоннами

Перспективу коридора замыкает окно, издали кажущееся картиной.

Ирина Бухтиярова ИА REGNUM Уголок для чаепития

Находящийся в одной из комнат киноаппарат обязан своим появлением Ленину — вождь революции любил посмотреть кино.

Ирина Бухтиярова ИА REGNUM Киноаппарат

Также в доме имелся таксифот (стереоскопи́ческий фотоаппарат). Стереокамеры использовались для создания стереообзоров, 3D-изображений для фильмов или для диапазонного отображения. Сейчас эта технология используется при создании 3D-фильмов.

Ирина Бухтиярова ИА REGNUM Таксифот (прообраз 3D-телевидения)

В отдельно стоящем здании дачи на территории усадьбы «Горки» располагается музей «Кабинет и квартира В. И. Ленина в Кремле».

Ирина Бухтиярова ИА REGNUM Рабочий стол В. И. Ленина

Рабочий стол В. И. Ленина, перенесенный из Кремля.

Ирина Бухтиярова ИА REGNUM Зал заседаний Совнаркома

Ирина Бухтиярова ИА REGNUM Любимое кресло Ленина

Кресло, в котором сидел Ленин, проводя заседания Совнаркома.

Ирина Бухтиярова ИА REGNUM Кабинет Ленина, перенесенный из Кремля

Кабинет В. И. Ленина, перенесенный из Кремля в 1994 году.

Ирина Бухтиярова ИА REGNUM Пишущая машинка

Пишущая машинка, на которой стенографировались заседания Совнаркома.

На первом этаже дома-дачи находится огромная библиотека, собранная Лениным и Крупской.

Ирина Бухтиярова ИА REGNUM Библиотека

В мемориальном гараже на территории усадьбы Горки Ленинские находятся дорожная коляска (прообраз электромобиля), сани для зимних прогулок и автомобиль «Роллс-Ройс».

Ирина Бухтиярова ИА REGNUM Дорожная коляска

Дорожная коляска — подарок Ленину от английских рабочих, сделанный ему в 1923 году, когда в период болезни Ленина английские рабочие узнали, что ему трудно передвигаться. Этот электромобиль представляет собой самоходное кресло на резиновом ходу, с двумя задними колесами большего диаметра и двумя передними меньшего диаметра с малой колеей.

Ирина Бухтиярова ИА REGNUM Автомобиль «Роллс-Ройс»

Переделанный для Ленина автомобиль «Роллс-Ройс» (до этого принадлежал императору Николаю II). Зимой к передним колёсам автомобиля приделали лыжи.

На инвалидном коляске-кресле Владимир Ильич Ленин передвигался после перенесенного инсульта.

Ирина Бухтиярова ИА REGNUM Инвалидная коляска-кресло

Ирина Бухтиярова ИА REGNUM Комната, где умер вождь революции

Спальня Ленина, где 21 января 1924 года он скончался.

В спальне Ленина был сделан посмертный слепок с лица и рук вождя.

Ирина Бухтиярова ИА REGNUM Слепок

Каретный сарай (в настоящее время мемориальный гараж) находится в служебном корпусе усадьбы. От этого корпуса на юг, в сторону железнодорожной станции ведёт парковая аллея, получившая после смерти Ленина название «Траурная». По этой аллее 23 января 1924 года гроб с телом Ленина был доставлен к поезду.

В самом начале «Траурной аллеи» стоит скульптурная группа С. Д. Меркурова «Похороны вождя».

Ирина Бухтиярова ИА REGNUM Памятная плита

В конце аллеи, недалеко от ворот парка, установлен перенесённый сюда из Кремля памятник Ленину.

Ирина Бухтиярова ИА REGNUM Памятник Ленину

Решение о создании в Горках Дома-музея В. И. Ленина было принято в 1938 году. Открытие состоялось лишь в январе 1949 года. Из мемориальных комнат были восстановлены только три, в остальных разместилась документальная экспозиция.

Предметы, которым не нашлось места в экспозиции — мебель, изделия декоративно-прикладного убранства (а их было около 600 единиц хранения), вынесли в помещение фондов.

Ирина Бухтиярова ИА REGNUM Подарки, которые дарили Ленину

60−70-е годы ХХ века были характерны созданием в различных регионах страны масштабных музейных комплексов, посвященных ленинской тематике. Не обошли эти веяния и горкинский музей. Во время подготовки к празднованию столетия со дня рождения Ленина дирекция Дома-музея выступила с предложением создать в Горках исторический заповедник.

Политические изменения, происходившие в стране в начале 90-х годов, сказались и на судьбе заповедника. В 1991 году распоряжением Совета министров РФ он был передан в распоряжение Министерства культуры.

В 1994 году распоряжением правительства в Горки была передана коллекция кремлевского музея «Кабинет и квартира Ленина». В здании, находящемся на территории мемориального горкинского парка, экспозиция кремлевского музея полностью была восстановлена всего за полтора года.

Резкий спад посещения, который отмечался всеми российскими музеями с начала 90-х годов, ощутили на себе и сотрудники заповедника «Горки Ленинские». В 1993 году в музее побывали всего лишь около 20 тысяч человек. Сейчас интерес к усадьбе растет. За последние годы количество посетителей выросло почти в три раза.

Ирина Бухтиярова ИА REGNUM Аллея, ведущая к главному зданию усадьбы Горки

От посещения усадьбы «Горки Ленинские» остается неизгладимое впечатление. Хочется приехать в это место еще раз. Это прекраснейший уголок ближнего Подмосковья, где можно просто хорошо провести свой выходной день в любое время года: подышать чистым лесным воздухом, погулять по дорожкам старинного парка с огромными деревьями, впитать дух ушедшего столетия. Люди, интересующиеся историей XX века, найдут для себя в музее-усадьбе много интересного, поделилась впечатлениями от посещения Ленинских Горок корреспондент ИА REGNUM.