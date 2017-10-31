Сочи, Краснодарский край, 31 октября, 2017, 14:16 — ИА Регнум. Непогода продолжает преподносить неприятные сюрпризы гостям и жителям Сочи. Так, сегодня, 31 октября, оказалась заблокирована дорога в районе Красной Поляны. Как уточнили ИА REGNUM в пресс-службе регионального ГУ МЧС, причиной стал сход селя.

23.mchs.gov.ru Сход селя

По предварительным данным, на проезжую часть обрушилось почти 1 тыс. кубометров грязекаменных масс. В настоящее время технологическая дорога перекрыта. На место для ликвидации последствий и расчистки трассы уже прибыли экскаватор и КамАзы. Завершить работы специалисты Дагомысского ДРСУ планируют до вечера текущего дня. О пострадавших не сообщается.

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Ещё один сель сошёл в первой половине дня 31 октября в Туапсинском районе. Грязекаменной массой перекрыло железнодорожные пути. По информации пресс-службы Северо-Кавказской железной дороги, в результате был задержан электропоезд №814, следовавший из Адлера в Майкоп.

Отметим, что погода в олимпийской столице не располагает к приятному отдыху и спокойным прогулкам по улицам города уже несколько дней. Синоптики и спасатели предупреждают об опасности как на суше, так и на земле. Согласно прогнозам, во второй половине дня 31 октября на участке Магри-Весёлое в акватории Чёрного моря вероятно образование смерчей. Штормовое предупреждение продлится в Сочи до 1 ноября.

Sochiadm.ru Смерч

А пока городские службы устраняют последствия неспокойно ночи. Штормовой ветер с порывами до 25 м/с повалил более 40 деревьев на территории Большого Сочи. Все проезжие части уже полностью освобождены от упавших зеленых насаждений. Деревья осталось распились и убрать.

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В городе из-за неблагоприятных прогнозов ведётся круглосуточный мониторинг рек и водоёмов. На сегодня уровень воды не превышает безопасной отметки. Из-за разгула стихии все экстренные и коммунальные службы города переведены в режим повышенной готовности. В случае необходимости для недопущения возникновения чрезвычайных ситуаций в состоянии готовности находятся более 1,2 тыс. человек и 235 единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 30 октября, в Сочи из-за проливных дождей оказались подтоплены несколько личных подсобных хозяйств. Как пояснили в мэрии города, причиной стало отсутствие на этих участках системы ливневого водоотведения. В настоящее время территории приведены в порядок.