Ярославль, 31 октября, 2017, 14:09 — ИА Регнум. АО «Яргорэлектротранс» закупает светотехническую продукцию для новогоднего оформления города на 1,86 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Предприятие, которое оказывает услуги перевозки ярославцев трамваем и троллейбусом, купит 1,5 тыс светодиодных сосулек, 700 ксеноновых строб-ламп, 2800 светодиодных ламп в форме шаров, а также 2 километра специальных проводов. Год назад «ЯрГЭТ» уже украшало город на свои средства, что вызвало критику ряда депутатов облдумы и муниципалитета. Предприятие убыточное, износ трамваев и троллейбусов катастрофический, при этом деньги тратятся не на основную деятельность. Но директор предприятия считает, что предприятие может это себе позволить.

«У предприятия есть дополнительная прибыль. Есть свободные средства, которые позволяют участвовать в праздничном оформлении города. Это моя личная инициатива. Мы участвуем в общественной жизни города, кроме праздничного оформления мы снова будем запускать волшебный троллейбус, а в этом году еще и волшебный трамвай. Не все же в деньгах измеряется», — сказал корреспонденту ИА REGNUM директор АО «Яргорэлектротранс» Ильхам Худиев.

По словам Худиева, на конец года убытки «ЯрГЭТа» составят около 70 млн рублей.