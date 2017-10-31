Кишинёв, 31 октября, 2017, 13:51 — ИА Регнум. Болгария 31 октября открыла консульство в молдавском городе Тараклия — центре компактного проживания болгар Молдавии. Как передает корреспондент ИА REGNUM, на церемонию открытия консульства в Тараклию прибыла вице-премьер, министр иностранных дел Болгарии Екатерина Захарьева.

Флаг Болгарии

Она поблагодарила молдавские власти за разрешение открыть консульство. «Мы очень признательны, что вы сделали всё, чтобы это событие стало возможным», — сказала она на встрече с главой МИД Молдавии Андреем Галбуром.

Молдавия, по словам Захарьевой, «приютила болгарское сообщество» (болгары переселились в Буджак вместе с гагаузами еще в XVIII веке, так что в нынешней Молдавии они не гости, которых «приютили», а одна из государствообразующих общин, компактно проживающих на юге страны и составляющих около 2% населения республики — прим. ИА REGNUM ). «И мы благодарны вам, что вы делаете всё возможное, чтобы местные болгары учили на болгарском языке нашу историю и традиции», — добавила болгарский вице-премьер.

Она подчеркнула что между двумя странами наблюдается хороший диалог на высоком уровне.

«В этом году между руководителями стран состоялись несколько встреч, и мы хотим, чтобы между нашими странами существовало тесное сотрудничество, в том числе между бизнесменами и нашими согражданами», — сказала Захарьева.

Она напомнила, что Болгария будет председательствовать в Европейском совете в первой половине будущего года, и призвала Молдавию «продолжать реформы на благо граждан».

Молдавский министр Галбур в свою очередь заявил, что представители болгарского сообщества «всегда были связующим мостом двусторонних молдавско-болгарских отношений, и на протяжение всех этих лет эти люди вносили огромный вклад в продвижении Молдавии на европейском пути».

Он заверил, что молдавские власти «гарантируют благоприятные условия для развития культуры и сохранения болгарской идентичности» и создают предпосылки для интеграции болгар в молдавское общество и их совместного проживания с представителями других национальностей.

«Мы благодарны за важную поддержку Болгарии в осуществлении реформ, модернизации нашей страны. Кроме того, мы говорили о подготовке к саммиту «Восточного партнерства», который состоится в конце этого месяца в Брюсселе, а также о подготовке Болгарии к перенятию ротационного председательства в ЕС в первой половине будущего года», — сказал Галбур.

Он добавил, что обсуждались также вопросы экономического взаимодействия, сотрудничество в рамках международных организаций, региональная и международная безопасность и молдавско-приднестровское урегулирование.

ИА REGNUM напоминает, что болгары Молдавии с 2013 года безуспешно добиваются национально-культурной автономии Тараклийского района, преимущественно населенного болгарами. В начале апреля 2014 года мэр Тараклии Сергей Филипов заявил, что в случае отказа молдавских властей прислушаться к требованиям болгар власти района намерены поставить вопрос о присоединении к соседней Гагаузии, чтобы получить право на выход из состава Молдавии в случае ее объединения с Румынией.

В феврале 2014 года власти и население Тараклийского района массово поддержали прошедший 2 февраля в Гагаузии референдум, на котором 98,09% участников проголосовали за то, чтобы Гагаузия автоматически стала независимым государством в случае потери Молдавией суверенитета, 98,47% — за вступление в Таможенный союз, и 97,43% — против вступления в ЕС.

В апреле 2015 года парламент Молдавии уже принял в первом чтении законопроект, наделяющий Тараклийский район статусом болгарского национально-культурного района. Однако затем правительство отклонило законопроект, не допустив его рассмотрения депутатами в последующих чтениях. В Кабмине заявили, что конституция Молдавии не предусматривает придания административно-территориальным единицам специального статуса по этнокультурному принципу.

Вместо придания статуса культурной автономии Тараклии молдавские власти вознамерились, напротив, ликвидировать район компактного проживания болгар в рамках намеченной административно-территориальной реформы, которая предусматривает укрупнение районов. Болгария ранее неоднократно высказывала озабоченность этими планами властей Молдавии.