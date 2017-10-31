Санкт-Петербург, 31 октября, 2017, 18:04 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге 29 октября завершился фестиваль фантастики, кино, сериалов и комиксов «Старкон: Хэллоуин». За два дня мероприятие посетили более 8 тыс. человек.

Международный фестиваль «Старкон» Фестиваль «Старкон: Хэллоуин»

Международный фестиваль «Старкон» Фестиваль «Старкон: Хэллоуин»

Главным событием фестиваля стал большой квест с интерактивными заданиями, в котором приняли участие порядка 2 тыс. человек. Каждый из участников выбирал, за какую сторону хочет играть — темную или светлую. От этого зависели дальнейшие действия. Победителей выбирали ежедневно с помощью жеребьевки.

Также в рамках фестиваля работали различные тематические стенды: Dark Souls, Doom, Warhammer 40k, Гарри Поттер, Подземелья и Драконы, World of Warcraft, Антиутопии, Звёздные войны, Алхимия, The Elder Scrolls, Семейка Адамс и Доктор Кто. На каждой из площадок для посетителей устраивали конкурсы и розыгрыши.

Те, кто пришел без костюма, могли посетить стенды с гримерами и перевоплотиться в любимых героев. Немалым интересом гостей фестиваля пользовалась игровая зона, где посетители сражались в киберспортивных турнирах по Tekken7, Mortal Kombat X и Injustice 2.

В кинозале показали фильм «Нация Z», сериал «Амнезия», первые серии X сезона «Доктора Кто», а также мультфильм «Монстры на каникулах 2».

Международный фестиваль «Старкон» Фестиваль «Старкон: Хэллоуин»

Кроме путешествий в мир сверхъестественного и фантастического, фестиваль предлагал своим гостям и знакомство с реальными чудесами. Команда Олимп провела различные наглядные эксперименты и продемонстрировала современную технику. Так, участники смогли управлять роботами, ознакомиться с устройством 3D-принтера, погрузиться в дополненную реальность, а также научиться управлять светом, молнией и пламенем с помощью оптики и высоковольтной физики.

Традиционно в рамках фестиваля прошел конкурс косплея. Специальным гостем и членом жюри стал художник Алазар Маевский. Победителей определили в одиннадцати номинациях. Главный приз получил участник, перевоплотившийся в Qvabro — героя научно-фантастической компьютерной игры Dead Space.

«Старкон» — крупнейший в СНГ фестиваль фантастики, кино и науки. Мероприятие проходит в Санкт-Петербурге с 2012 года. Новый тематический фестиваль, посвященный Хэллоуину, организаторы представили в 2016 году.