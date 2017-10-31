Обнинск, Калужская область, 31 октября, 2017, 13:19 — ИА Регнум. Шахматистка Анна Афонасьева стала двукратной чемпионкой мира по быстрым шахматам и блицу среди юношей и девушек до 14, 16 и 18 лет, сообщили 31 октября корреспонденту ИА REGNUM в комитете по физической культуре и спорту администрации Обнинска Калужской области.

Фото комитета по физической культуре и спорту администрации Обнинска Калужской области Юная шахматистка Анна Афонасьева

По информации городского спорткомитета, 31 октября на острове Крит в Греции завершилось личное первенство мира по быстрым шахматам и блицу среди детей и подростков.

В соревнованиях принимали участие 68 спортсменов из Австрии, Англии, Бельгии, Белоруссии, Венгрии, Вьетнама, Германии, Греции, Египта, Израиля, Латвии, Польши, Молдовы, Словении, Словакии, Чехии, Хорватии, Шотландии и России.

Анна Афонасьева — мастер ФИДЕ, учащаяся отделения шахмат детско-юношеской спортшколы «КВАНТ» в Обнинске. Выступала в группе среди девушек до 16 лет и стала чемпионкой мира в двух номинациях: по быстрым шахматам и по блицу. Она награждена кубками и золотыми медалями от Международной шахматной федерации ФИДЕ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, проект «Шахматы в школу» — реализуется правительством Калужской области совместно с Международной шахматной федерацией (ФИДЕ).

«Мы будет эту программу всячески продвигать, а также поощрять педагогов и директоров школ, которые будут активно заниматься этой работой. Уверен, что игра в шахматы будет способствовать повышению успеваемости наших детей, и убережет их от пагубных привычек», — заявил губернатор области Анатолий Артамонов.

В Калужской области шахматами занимаются более 3,5 тыс. человек, открыто девять отделений шахмат. В регионе утверждена программа развития шахмат на 2016−2020 годы.