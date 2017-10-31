США и Киев пытаются сделать Россию козлом отпущения: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 31 октября, 2017, 14:00 — ИА Регнум.
- Будет ли взаимность: Москва не исключает отмены виз для граждан Грузии;
- Под прикрытием вразумления: Вашингтон планирует давить на КНДР вместе с Россией;
- И вновь «след Кремля»: что теперь Киев назвал «террором со стороны России»;
- Соцсети против России: итоги «вмешательства Кремля» в американские выборы;
- Единение ради будущего: как Россия отказалась от «экспорта моделей развития».