Киев, 31 октября, 2017, 12:58 — ИА Регнум. Вечером 30 октября, около 20:30 по местному времени, у железнодорожного переезда в Глевахе Киевской области неизвестные расстреляли автомобиль, в котором находилась боец т.н. «АТО» Амина Окуева и её муж Адам Осмаев. Женщина скончалась на месте, Осмаев с ранениями ноги доставлен в больницу, угрозы его жизни нет.

Гильзы

«Вокруг меня всё разлеталось, панель вся. Я сколько мог проехал, потому что попали также в двигатель, машина остановилась. Пытался оказать первую помощь (Амине. — ред.), но ей в голову попали. Так что…» — вспоминает Осмаев, слова которого приводит издание «Левый берег».

Сейчас на месте трагедии проводятся следственные действия, а сама территория оцеплена, введен оперативный план «Перехват».

Амина Окуева родилась в Одессе в 1983 г. и до принятия ислама носила имя Анастасия Никифорова. Жила в Грозном и в Москве, дважды выходила замуж за радикальных исламских боевиков. Однако в итоге вернулась на Украину, поддерживала «евромайдан», с 2014 года воевала в Донбассе в составе батальона «Киев-2». Перед гибелью Амина работала над циклом программ о «героях Кавказа» — подробности относительно этого проекта неизвестны. В июне 2017 года в Киеве на Окуеву и Осмаева уже совершалось покушение. Тогда в результате инцидента киллеру удалось ранить мужчину, однако Амина Окуева смогла задержать нападавшего.

Пресс-секретарь Национальной полиции Украины Ярослав Тракало проинформировал журналистов, что украинские правоохранители квалифицировали гибель Окуевой как умышленное убийство, которое расценивается как заказное.

Кроме того, глава Национальной полиции Украины Сергей Князев не исключает, что убийство могут позже квалифицировать как теракт.

Депутат, член фракции «Народный фронт», советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что основными версиями убийства Окуевой являются действия российских спецслужб и личная месть командиру украинского «добровольческого батальона имени Джохара Дудаева» Адаму Осмаеву.

«Это действия российских спецслужб, убийство с целью дестабилизации общественно-политической ситуации, создания атмосферы террора и ужаса в Украине. Вторая версия — действия лиц, которые находятся на территории Чеченской Республики. Это месть Адаму за то, что он пошел против Рамзана Кадырова и его окружения», — рассказал Геращенко в эфире канала «112 Украина».

«Она была убита подло, по-шакальи, из-за угла. Адам Осмаев получил ранения, но будет жить. Я только что говорил с ним по телефону… Лучшей памятью о ней будет справедливое возмездие всем тем, кто был причастен к этому страшному убийству», — написал позже Геращенко в своем Facebook.

Также известно, что в день убийства Амина ехала в Киев на встречу к скандальному депутату, члену фракции от «Радикальной партии» Игорю Мосийчуку, на которого также недавно было совершено покушение.

«Вчера мы списывались — договаривались с ней о встрече. Амина ко мне не доехала…» — информирует сам Мосийчук.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов в своем комментарии назвал убийство Окуевой вызовом Украине. Он считает, что Россия «развернула террор в глубоком тылу, уничтожая мужественных защитников нашей страны».

«Сегодня мы потеряли Амину Окуеву, которая стала настоящим героем чеченского и украинского народа. Для каждого патриота Украины она стала родной сестрой. И враг должен ответить за убийство нашей сестры», — сказал Турчинов, слова которого приводит пресс-служба СНБО.

А вот народный депутат от «Блока Петра Порошенко» Мустафа Найем отметил, что произошедшее в очередной раз подрывает доверие к правоохранительной системе Украины.

«Мирная территория становится мирной только условно. Понятно, что всё предусмотреть и предвидеть невозможно — война есть война. Но сложно отрицать и то, что каждый такой удар еще больше подрывает доверие к правоохранительным органам и спецслужбам. И это при том, что за три года военных условий у нас выросла целая волна хороших офицеров, солдат, разведчиков и службистов. Вот только в почете не они. «Лицо» спецслужбам и органам делают тыловики, обеспечивающие работу теневых потоков, прослушку политических оппонентов и «отработку» бизнеса. Мне сложно представить себе такое в Израиле или любой другой воюющей стране. А пока они заняты собой, мы начинаем привыкать к убийствам, взрывам, терактам и покушениям на наших улицах», — анализирует депутат.

Интересно, что муфтий Всеукраинского духовного управления мусульман Украины «Умма» Саид Исмагилов предложил присвоить Окуевой звание героя Украины.

«Она очень старательная мусульманка, она всегда молилась, соблюдала пост, и отвечала высочайшим моральным качествам, что присущи верующим! Поэтому я прошу, чтобы Амине Окуевой посмертно дали звание Героя Украины. Я свидетельствую, что она полностью достойна быть героем нашей страны», — заявляет Испагилов.

Однако далеко не все на Украине согласны с такими оценками в адрес убитой.

«Убитая вчера украинка Анастасия Никифорова, которая была известна в патриотических кругах под именем Амина Окуева, не имела к Чечне никакого отношения, кроме специфического криминального бизнеса своего мужа, в котором она деятельно участвовала», — напоминает политолог и общественный деятель Андрей Манчук.

По мнению эксперта, попытки сделать из нее «жертву Кремля и национальную героиню» говорят только о том, что с героями у Турчинова и компании «совсем-совсем плохо».