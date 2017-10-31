Санкт-Петербург, 31 октября, 2017, 12:42 — ИА Регнум. В действующей православной часовне в петербургском аэропорту «Пулково» общественные активисты установили памятную доску, посвященную пассажирам и экипажу рейса российского самолета А321, взорванного террористами в небе Синайского полуострова (Египет) 31 октября 2015 года.

Https://vk.com/airbus_a321_7k9268 Памятная доска в часовне в «Пулково»

Об установке доски сообщается сегодня, в двухлетнюю годовщину трагедии, в группе «Благотворительный фонд «Рейс 9268» в соцсети, созданной родственниками погибших.

«В молельной комнате питерской воздушной гавани установили памятную доску, посвященную светлой памяти экипажа и пассажиров рейса 7К9268. В течение дня здесь будут гореть 224 свечи», — написал один из активистов и разместил фотографии.

Помогавший ему в установке доски петербуржец потерял в той катастрофе жену и малолетнего сына.

Православная часовня находится на первом этаже, в правой части нового терминала аэропорта «Пулково».

Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября 2017 года во всех храмах Петербурга и Ленобласти проходят траурные панихиды, на которых поименно вспоминают всех 224 человек, кто оказался на потерпевшем крушение самолете. Колокола храмов ударили 224 раза в память о трагически ушедших людях. На Румболовской горе во Всеволожске (Ленинградская область) 31 октября будет открыт мемориал «Сад памяти».

Напомним, 31 октября 2015 года самолет А321 авиакомпании «Когалымавиа», совершавший рейс 9268 Шарм-эль-Шейх — Санкт-Петербург, разбился на Синайском полуострове. На борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших — жители Петербурга и Ленобласти. Причиной катастрофы, по данным спецслужб, стал теракт.