Улан-Удэ, 31 октября, 2017, 12:38 — ИА Регнум. Всё чаще в бурятских СМИ стали появляться тревожные сообщения о том, что в Бурятию с Алтая проникает так называемая белая вера (Ак-Тян), которая под маской «возрождения исконных традиций» вовлекает в свои ряды молодёжь. По мнению журналистов, «Ак Тян» является одним из основных источников распространения экстремистских настроений среди алтайцев, и буряты опасаются, что в их республике это учение тоже приведёт к негативным последствиям.

Иван Шилов ИА REGNUM Сектантский смысл

Судя по публикации в «Центральной газете», издающейся в Бурятии, распространение «белой веры» в этой республике началось в 2013 году благодаря «отрёкшимся шаманам Усть-Ордынского округа», которые помогли «актяновцам» провести Аскизский молодежный межрегиональный форум в 2014 году на Ольхоне.

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На своей исторической родине, то есть в Горном Алтае, учение возникло и организационно оформилось в конце 90-х годов. «Актяновцев» здесь нередко называют «каракольцами», поскольку одно время их материалы распространялись от имени «Каракольской инициативной группы». Приверженцы этой языческой по сути веры компактно проживают преимущественно в Каракольской долине, расположенной в Онгудайском районе Республики Алтай. Их численность, по данным разных экспертов, составляет от 200−300 до 2−3 тыс. человек.

«Алтайский народ испокон веков верил в природу, — утверждают верующие. — Завязывание ленточек, зажигание святого дерева, проведение обрядов осеннего и весеннего поклонения природе, поклонение источникам, подношение матери-огню, очагу — все это алтайская вера. Наш Бог — это живой Алтай».

Адепты позиционируют своё движение как безобидную веру «простого народа», который угнетается правящим классом, национальной бюрократией. При этом, считают «актяновцы», почти все бюрократы являются буддистами и пытаются насильно внедрить эту религию на Алтае.

Буддисты, в свою очередь, считают, что деятельность Каракольской инициативной группы вовсе не безобидна.

«Они терроризируют нас на протяжении нескольких лет. Разбрасывают листовки против буддистов и действуют очень агрессивно. Могут прийти, угрожать сжечь дом, украсть ребенка», — рассказывали представители алтайской буддийской общины.

Несколько влиятельных последователей «белой веры» уже имели проблемы с законом, и в основном они были обусловлены религиозной нетерпимостью. Известно как минимум о трёх активистах движения, осуждённых за экстремистские преступления, в том числе за осквернение буддийских и православных святынь. Несколько публикаций в издающейся «актяновцами» газете внесены в федеральный список экстремистских материалов.

«Несколько удивляет, что это учение пустило корни в Бурятии, — сказал в беседе с ИА REGNUM журналист Виктор Самойлов из Республики Алтай. — «Ак тян» у нас имеет весьма локальный характер, распространение его ограничено одной долиной. Но, видимо, так сложились обстоятельства, что в Бурятии каким-то силам был нужен инструмент для влияния на умы, и тут случился этот форум на Ольхоне, где произошло знакомство с алтайскими «каракольцами». Складывается такое впечатление, что «бурятский филиал» добивается даже более впечатляющих результатов, чем «головное предприятие».

Приверженцы «белой веры» утверждают, что буряты произошли от алтайцев и должны вернуться к своим истокам, в том числе религиозным. Ставка делается на молодёжь. Прикрываясь заботой об экологии региона и пропагандой здорового образа жизни, секта набирает в свои ряды всё больше новых слушателей, утверждают бурятские СМИ.

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«Информ Полис онлайн» пишет, что адепты нового для Бурятии религиозного культа «очень агрессивны, нетерпимо относятся к другим религиям, обвиняют их чуть ли не во всех бедах человечества». «Кстати, об этом известно уже давно. В одном из горно-алтайских пабликов сообщалось, что «в июне 2002 года, под покровом ночи членами секты «Ак-Тян» были разрушены бурханистские святыни в Каракольской долине: субурган Боора-ламы в Боочи и каменный алтарь — тагыл в Куладе. Правоохранительные органы тогда возбудили уголовные дела по факту вандализма, но ответственных за преступление так и не нашли».

Издание цитирует жительницу Бурятии, родственница которой «поддалась чарам Ак-Тян» и стала участником религиозного движения.

«Раньше у меня тётя ходила, как и многие, к ламам и шаманам. Но после того, как она сходила на собрание этой секты, её как будто подменили. Она выкинула из дома все буддийские атрибуты, шаманские обереги и изображения божеств. Она стала агрессивной, обвиняет всех буддистов, православных и шаманистов тоже… Представляете, им какой-то учитель из Ость-Орды говорит, что у нас на Арбате (так местные жители называют пешеходную улицу в центре Улан-Удэ — прим. ИА REGNUM ) памятник с гербом и рогом изобилия — это памятник члену самого Сатаны! Будьте осторожны, не поддавайтесь им».

«Как неоднократно сообщали федеральные СМИ, сегодня секта «Ак Дьян» является одним из основных источников распространения экстремистских настроений среди алтайцев. А если учесть горький опыт жительницы Бурятии, родственница которой «незаметно» обратилась в «белую веру», не стоит недооценивать опасность этого учения и у нас», — отмечает «Информ Полис онлайн».

Другое издание, уже упоминавшаяся «Центральная газета», предполагает, что «участившиеся в Бурятии случаи спонтанного религиозного вандализма можно отнести к деятельности алтайской секты». «Только в течение 2017 года наряду с осквернением Черепахи на Байкале было разрушено капище родноверов на Верхней Березовке, срублено несколько православных крестов и т. д. Чувствуется, что таким образом алтайский культ расчищает себе место в Бурятии, чтобы построить очередной тахыл (святилище на открытом воздухе — прим. ИА REGNUM) и закрепиться на этой земле».

Властям Бурятии и правоохранительным органам стоило бы обратить более пристальное внимание на различного рода деструктивные силы, питающиеся религиозным невежеством, резюмируют местные СМИ.