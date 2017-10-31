Москва, 31 октября, 2017, 11:03 — ИА Регнум. Замоскворецкий суд Москвы в очередной раз перенёс заседание по делу экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева — на этот раз на 8 ноября. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Замоскворецкого суда.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Улюкаев

«Судебное заседание будет 8 ноября в связи с оглашением судьи приговора по другому делу», — заявили в пресс-службе.

Ранее заседание по делу Улюкаева уже было перенесено с 19 октября на 31 октября — опять же в связи с тем, что судья «удалилась на приговор по иному делу».

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Напомним, что в ходе последнего заседания 12 октября в суде была продемонстрирована видео‑ и аудиозапись встречи Игоря Сечина и бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева у офиса «Роснефти» 14 ноября 2016 года, в ходе которой глава «Роснефти» передал экс-министру сумку с деньгами.