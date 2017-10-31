Москва, 31 октября, 2017, 10:47 — ИА Регнум. Сейчас в России существует переизбыток электроэнергии, но если ничего не предпринимать, то уже через семь-десять лет может наступить катастрофическая нехватка генерирующих мощностей, заявил 30 октября председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс.

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«Мы получим отключение электроэнергии в самый драматический момент, например, зимой при температуре минус 30», — объяснил бывший глава РАО «ЕЭС России» в интервью «Российской газете».

Чтобы избежать подобного краха энергосистемы, уже сейчас необходимо задуматься о строительстве новых мощностей. Иначе к 2025-му Россию ожидает энергетический коллапс.

«Чтобы через четыре года запустить станцию, надо уже сейчас принять решение о ее вводе. А через полгода-год начать строить, тогда через четыре при хорошей погоде введешь», — поясняет Чубайс.

Он пояснил, что вместе с партнерами создал Фонд развития ветроэнергетики, который реализует проекты в сфере «зеленой энергетики». Так, первая солнечная электростанция была запущена в Сибири в 2015 году, а первая ветростанция заработает в Ульяновске в 2018 году.

Планы по введению 5—6 дополнительных гигаватт «зеленых мощностей» Чубайс считает серьезными, но достаточными для покрытия спроса среднего областного центра. В масштабе страны, по его словам, необходимо выходить на государственное участие.

Отметим, что подобное публичное «выпрашивание» денег на зеленую энергетику — не первое в исполнении Чубайса. Ранее ИА REGNUM уже сообщало, что 20 сентября на инновационном форуме в Санкт-Петербурге Чубайс заявил, что ни в одной стране инновационная экономика не появлялась без поддержки государства, и развивать энергетику невозможно без участия государства.