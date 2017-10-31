Москва, 31 октября, 2017, 10:24 — ИА Регнум. Большинство жителей России не очень хорошо знакомы с понятием «социальная реклама». Некоторые никогда не слышали о ней или не смогли дать определение, что это такое. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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50% граждан, которые смотрят «социальную рекламу», смогли вспомнить виденные им ролики, посвященные таким темам, как: борьба с алкоголизмом, курением и наркомания, безопасность дорожного движения, Пенсионный фонд России.

При этом, согласно опросу, 80% граждан РФ согласны с тем, что социальная реклама необходима и обращает внимание на важные социальные проблемы.

77% опрошенных считают, что она выполняет свою функцию (влияет на поведение людей).

Главной проблемной темой, которую должна освещать социальная реклама, остается наркомания (в 2011 г. ее называли 68%, в 2017 г. — 50%).

Алкоголизм, ранее занимавший вторую строчку рейтинга, в 2017 году опустился на четвертую (с 60% до 34%).

Вместе с тем, граждане стали чаще стали отмечать проблемы борьбы с насилием в семье (с 34% до 49%), соблюдения ПДД (с 14% до 39%), жестокого обращения с животными (с 10% до 20%).

Опрос 11−13 октября 2017 г. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1800 респондентов.

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