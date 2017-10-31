Новосибирск, 31 октября, 2017, 10:51 — ИА Регнум. Открытие мультимедийного парка «Россия — Моя история» в Новосибирске намечено на 12 ноября 2017 года. Об этом сегодня, 31 октября, сообщил врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников. При этом глава региона усомнился, что на торжественное открытие парка приедет президент РФ Владимир Путин.

Правительство Новосибирской области Мультимедийный исторический парк «Россия – Моя история» в Новосибирске

«Дата известна — 12 ноября. По поводу визита главы государства информации у меня никакой нет. Конечно, Владимир Владимирович иногда меняет свой график достаточно резко, но с учётом того, что времени остаётся не так много, а никаких сигналов мы пока не получали, это маловероятно», — цитируют «НГС. Новости» Травникова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Новосибирская область входит в число пилотных регионов, где должны заработать исторические выставки-парки «Россия — Моя история». В Новосибирске мультимедийный парк будет размещён в здании бывшего гарнизонного Дома офицеров на территории Военного городка и станет филиалом Новосибирского государственного краеведческого музея. Его площадь — 6,8 тысяч кв.м. Стоимость работ — 537 млн рублей, из них 430 млн — средства областного бюджета и 107 млн рублей — корпорации «Газпром».

Сейчас в выставочном пространстве исторического парка завершаются работы по монтажу мультимедийного оборудования.

Некоторое время назад региональные СМИ сообщали, что на открытии парка «Россия — Моя история» в Новосибирске возможно будет присутствовать и Владимир Путин. А потому жильцов общежития, находящегося рядом с парком, обязали вымыть окна и снять с них защитные пленки.