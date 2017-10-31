Вашингтон, 31 октября, 2017, 10:35 — ИА Регнум. В США рассчитывают на помощь России и Китая в оказании давления на КНДР, заявил глава аппарата Белого дома Джон Келли в интервью телеканалу Fox News.

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По его словам, у Северной Кореи нет причин наращивания ядерных вооружений, поэтому их ракетно-ядерная программа «не будет иметь никакого предназначения».

Келли также выразил надежду, что Китай «окажет давление на северокорейские власти», а Пхеньян «образумится и прекратит» свою ядерную программу.

«Мы также возлагаем большие надежды в этом вопросе и на Россию», — добавил глава аппарата.

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Напомним, ранее власти США и Южной Кореи договорились о расширении сотрудничества по предотвращению ядерной угрозы со стороны КНДР.

При этом министр обороны США Джеймс Маттис заявил, что любое использование Северной Кореи ядерного оружия будет «встречено массированным военным ответом» со стороны Вашингтона.