Москва, 31 октября, 2017, 08:31 — ИА Регнум. В ближайший час в Москве и Подмосковье с сохранением на предстоящие сутки ожидаются дожди, мокрый снег и усиление ветра до 15−20 м/с, сообщает 31 октября пресс-служба Главного управления МЧС России по столице.

(сс) Мокрый снег

«Ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, налипание мокрого снега, гололедица; усиление северо-западного ветра порывами 15−20 м/с», — говорится в сообщении.

По данным синоптиков, местами прогнозируется ухудшение видимости, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, затруднение движения автотранспорта, создание на дорогах аварийных ситуаций и заторов, а также увеличение количества ДТП.

Кроме того, возможны повреждения линии электропередач, частичный повал деревьев и повреждение широкоформатных и слабо укрепленных конструкций.

«Водители! Управляя автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях, соблюдайте скоростной режим и достаточную дистанцию от других участников движения», — добавили в ведомстве.

Напомним, в Москве сегодня, 31 октября, объявлен желтый уровень погодной опасности, ожидается мокрый снег с дождем, гололедица, температура воздуха составит 2−4 градуса тепла, по области — 0−5 градусов.