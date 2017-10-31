Вашингтон, 31 октября, 2017, 08:26 — ИА Регнум. Суд в Вашингтоне заблокировал действие указа президента США Дональда Трампа, который подразумевает запрет на службу трансгендеров в американской армии, передает Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Иск в суд в отношении указа подала группа защитников прав трансгендеров. В иске указано, что указ Трампа носит дискриминационный характер. В частности, он нарушает право всех граждан США на равенство и конституцию. Суд принял сторону истцов и заблокировал действие указа до окончания разбирательства.

«Это подтверждает, что транссексуалы могут и должны иметь право служить в армии, если они подходят для этого», — отметила адвокат Дженнифер Леви, защищавшая в суде права трансгендеров.

Как считает Леви, суд смог проникнуть сквозь «дымовую завесу», с помощью которой правительство пыталось скрыть предвзятость указа и предрассудки в отношении трансгендеров.

Напомним, в августе Дональд Трамп подписал указ о запрете на службу трансгендеров в армии. Документ должен был вступить в силу в марте 2018 года. Кроме того, президент США запретил Пентагону оплачивать операции по смене пола.

Ранее был заблокирован еще один указ Трампа. Документ о запрете въезда на 90 дней жителям Ирана, Сирии, Судана, Ливии, Сомали и Йемена, у которых нет визы или вида на жительство, в феврале заблокировал суд в Вашингтоне. Позднее суд в Гавайи сделал блокировку указа бессрочной.