Яунде, 31 октября, 2017, 02:45 — ИА Регнум. Лидер оппозиции Камеруна был приговорен военным судом к 25 годам лишения свободы, передает Associated Press.

TryJimmy Тюрьма

По сообщению Amnesty International, оппозиционный политик Абубакар Сиддики был отправлен в тюрьму за «враждебность к Родине» и «неуважение к президенту».

Международная правозащитная организация считает суд над Сиддики несправедливым и заявляет, что будет добиваться его освобождения.

Камерун нередко уличается международными правозащитными организациями по вопросам несоблюдения прав человека и ограничения свободы СМИ.

Так, в апреле 2017 года в Камеруне к 10 годам заключения за связь с исламистами был приговорен журналист Radio France International Ахмед Абба.

Только за последние месяцы 2017 года Камерун отметился также массовой насильственной депортацией беженцев из Нигерии и подавлением протеста англофонов на северо-западе страны.

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