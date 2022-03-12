12 марта 2022 | Время чтения 24 мин

Украинцам нарисовали мираж «европейского рая» и ради него предложили отказаться от проблемного, но реального государства, которое сами же украинцы и построили за годы независимости

Коммуна «Суть времени», , 18:14 — REGNUM В богатой коллекции мифов, которыми оперирует бандеровская пропаганда, миф об интеграции Украины в Европу занимает особое место — с помощью этого пропагандистского мифа оказалось разрушено украинское государство. Именно страсти вокруг Соглашения об ассоциации Украины с Европой положили в ноябре 2013 года начало так называемому Евромайдану, приведшему к краху законной украинской власти и распаду государства.

Агитлистовка 1991 года

Между тем все разговоры о евроинтеграции Украины, о «вхождении Украины в Европу» не имели и не имеют под собой никакой реальной почвы. Европа никогда не рассматривала Украину ни как равноправного партнера, ни даже как «младшего брата», которого европейская семья народов готова принять в свои объятья. Почему же тогда немалая часть украинского общества пребывала в убеждении, что Украину ждет «светлое европейское будущее»?

С населением Украины была проведена большая информационно-психологическая работа. Миф о евроинтеграции конструировался в течение длительного времени, пройдя несколько этапов трансформации. Рассмотрим эти этапы.

Изначально ни о какой евроинтеграции речь вообще не шла. Говорилось лишь о сотрудничестве, хотя всем было понятно, что это подготовительный этап на пути более тесного сближения с Европой. В постановлении Верховной рады Украины от 2 июля 1993 г. «Об основных направлениях внутренней и внешней политики Украины» заявлялось о приоритете европейского вектора и о стремлении добиваться вступления в Европейский союз.

Документом, призванным определить характер отношений постсоветской Украины и Европы на этапе их сближения, стало Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между Европейскими сообществами и Украиной, подписанное в 1994 году и вступившее в силу в 1998 году. В Соглашении говорилось о всестороннем сотрудничестве.

Виктор Черномырдин, Кучма. 1999 Александр Стручков

А уже в 1999 году тогдашний президент Украины Леонид Кучма в интервью крупнейшим французским газетам «Монд» и «Фигаро» заявил, что стратегией государства является интеграция в Европейский союз.

К 2002 году никаких конкретных шагов в рамках заявленной евроинтеграционной стратегии Украине сделать не удалось. Европейские политики достаточно недвусмысленно обозначали свое негативное отношение к «евронамерениям» Украины. Основной аргумент европейцев состоял в том, что Украина — экономически слабая и политически «неблагонадежная» страна, и принимать ее в ЕС нельзя до тех пор, пока союз не «переварит» также экономически и политически отсталых недавно принятых «восточноевропейцев». Европейские лидеры закономерно опасались, что принятие Украины в ЕС затруднило бы или даже сделало бы невозможной дальнейшую экономичскую и политическую интергацию союза.

В 2002 году Романо Проди — президент Еврокомиссии, органа исполнительной власти Европейского союза — скептически высказался по поводу перспектив Украины. В интервью голландской газете «Фольксрант» он отметил, что у Украины нет оснований говорить о членстве в Евросоюзе — точно так же, как нет их у Марокко или Молдовы.

По словам Проди, то, что украинцы чувствуют себя европейцами, ничего не означает, потому как европейцами чувствуют себя, к примеру, и многие новозеландцы.

Романо Проди Mario Rebeschini

Тем не менее в 2003 году Кучма назвал интеграцию в европейское сообщество не просто стратегическим, а безальтернативным путем Украины: «Другого пути у Украины нет и не может быть». То есть евроинтеграции был придан характер политической догмы, а догма на то и догма, чтобы ее истинность не оспаривалась. Никакой общественной дискуссии о возможности и желательности интеграции Украины в Европу даже не предполагалось.

Все преемники Кучмы занимались своеобразным прозелитизмом — обращали народ в «евроверу», повышая градус «интеграционной» истерии, увеличивая охват и объем пропаганды.

Виктор Ющенко заговорил уже не о партнерстве и сотрудничестве, не о конкретных, тех или иных, преобразованиях страны с целью вступления в ЕС в будущем, а о членстве в Евросоюзе как актуальной, насущной проблеме, которую нужно решить здесь и сейчас. В 2007 году Ющенко в интервью немецкому телеканалу N-TV заявил, что Украина станет полноправным членом ЕС через 10 лет.

Именно с 2007 года начались переговоры между Украиной и Евросоюзом о заключении Соглашения об ассоциации. Предполагалось, что это Соглашение придет на смену действующему с 1998 года Соглашению о партнерстве и сотрудничестве (см. выше).

Виктор Янукович встрече с Владимиром Путиным в декабре 2006 года Kremlin.ru

Как уже было сказано, в ноябре 2013 года нагнетание истерии вокруг вопроса о том, подпишет ли Янукович Соглашение об ассоциации или же под давлением России «лишит Украину европейского будущего», запустило майданные события. Показательно, что 21 ноября 2013 года, в первый день Евромайдана, Виктор Янукович, выступая на бизнес-форуме в Вене, фактически повторил слова Кучмы: «Альтернативы европейской интеграции не существует. Возможно, есть временные сложности… Мы идем этим путем и не меняем направление маршрута».

Важной, но не последней стадией мутации темы украинского «европейского выбора» стало заявление постмайданного президента Петра Порошенко: «Европа для Украины — это национальная идея…»

Национальная идея, то есть смысл существования нации — это сугубо внутренний вопрос, который определяет национальные интересы государства. Отношения с другими странами строятся, уже исходя из национальных интересов. Национальной идеей не могут быть отношения с какими-либо странами. Заявив о вхождении в Европу как о национальной идее, Порошенко фактически признал тем самым сразу несколько пунктов.

Во-первых, что у Украины отсутствует национальная идея как таковая.

Во-вторых, что у украинского государства отсутствует свой путь развития.

И, в-третьих, что сближение с Европой на протяжении всего периода украинской «незалежности» — это путь отказа от независимости в пользу европейских надгосударственных структур.

Чем сильнее мутировала идея евроинтеграции, тем больше она превращалась из приоритета внешней политики в фактор внутренней политики. То есть евроинтеграция, изначально преподносимая руководством Украины как взаимовыгодное сотрудничество с другими странами, превратилась в истеричное стремление украинцев в Европу. В соответствии с этим была выстроена пропагандистская кампания евроинтеграторов.

В 2003 году на Украине был официально учрежден новый ежегодный праздник — День Европы. Примечательно, что, помимо стран — участниц ЕС, этот праздник отмечают лишь Украина и Турция. В рамках празднования Дня Европы в украинских школах проводятся так называемые информационные дни Европейского союза. Учителя получают учебные пособия, созданные при финансовой поддержке Европейского союза, в которых содержатся материалы для проведения «европейских» уроков. На занятиях детям объясняют, что такое Европейский союз и как хорошо жить в Европе. Целью существования ЕС названа забота и повышение благосостояния каждого его жителя. При этом о Евросоюзе постоянного говорится как о «семье европейских народов» или просто «семье». Кстати, в пособии вскользь упомянуто, что Европа не готова принять Украину в «семью».

Виктор Янукович и Хиллари Клинтон, Мюнхен, 2012 Frank Plitt

Несмотря на все усилия за десять лет — с 2003 по 2013 год — евроинтеграторам так и не удалось добиться от украинского большинства поддержки идеи вхождения в Европу. Этот факт признали авторы аналитической записки «Концепция повышения степени понимания и поддержки Соглашения об ассоциации ЕС и Украины, включая создание Зоны углубленной и всеобъемлющей торговли на Украине». В данном документе, опубликованном в начале 2013 года на сайте посольства Великобритании на Украине, сказано: «Поддержка Соглашения об ассоциации (СА) среди населения не является подавляющей. На Украине отсутствует сильное лобби СА. Одновременно сторонники Таможенного Союза проводят интенсивную информационную кампанию и смогли запустить общественную дискуссию о том, какого вектора во внешней политике следует придерживаться Украине, несмотря на официальное объявление о том, что внешняя политика направлена на поддержку евроинтеграции».

Как отметили авторы записки, сторонникам Таможенного союза удалось «запустить общественную дискуссию» (в то время как все украинские правители пытались ее избежать), в том числе и потому, что, «несмотря на очевидный избыток информации», евроинтеграторы не имели фактов, цифр, не обозначали с достаточной степенью внятности преимущества и риски своей программы. Тогда как геополитические конкуренты представили «более экономически обоснованную позицию».

Существующие таможенные союзы и объединения Ramzes12345

В записке также указывалось, что украинское общество разделено на три примерно равные части: сторонников Соглашения об ассоциации, сторонников Таможенного союза и неопределившихся. Именно неопределившиеся названы в записке целевой аудиторией национальной информационной «Кампании аргументов» масштабной пропагандистской пиар-акции, которую планировалось провести в течение двух лет, потратив на это 2,3 миллиона евро.

При чтении документа не покидает ощущение маркетингового подхода. Соглашение о Евроассоциации подается как товар, который нужно продать. Такой подход откровенно выбрали сами авторы записки — именно реклама и PR названы в ней главными компонентами кампании. Соответственно был предложен тип работы с целевой аудиторией: «Основываясь на региональном, образовательном (профессиональном) и возрастном критериях, необходимо сформулировать рекламные слоганы (девизы), глобальные и целевые месседжи, направленные на специфические целевые аудитории», — заявляется в записке.

«Девизы должны фокусироваться на трех аргументах для европейской интеграции: экономика, права человека и свободы, образование и тренинги в Европе. Эти глобальные характеристики должны быть адаптированы для каждой целевой аудитории, чтобы убедительно демонстрировать специфические преимущества от имплементации Соглашения: больше высококачественных продуктов по более низким ценам, лучше сервис для граждан, защита прав потребителей по европейским стандартам, безопасность на дорогах, защита окружающей среды, как в европейских странах, и т. п.».

В записке приведены примеры слоганов для основных групп населения.

По мнению авторов, молодежную аудиторию должны убедить в привлекательности евроинтеграции Украины следующие «посулы»:

Современное образование — получение интересной работы по специальности;

Выше качество вещей, больший выбор, оправданные цены;

Все равны перед законом, независимо от положения и богатства.

Представителям бизнеса адресованы такие слоганы:

Все равны перед законом, независимо от положения и богатства;

Лучше здоровье и безопасность труда, создание новых рабочих мест;

Европейские структуры для малого и среднего бизнеса, защита предприятий.

В аудитории «55+», то есть среди пенсионеров, блага евроинтеграции следует описывать так:

Лучше защита окружающей среды и высококачественная питьевая вода в квартирах;

Все равны перед законом, независимо от положения и богатства;

Новые дороги, безопасность для водителей и пешеходов;

Выше качество вещей, больший выбор, оправданные цены.

Несомненно, хорошие дороги или современное образование — это ценность, и в Европейском союзе они не везде, но есть. Только при чем здесь Украина, которую никто в состав ЕС не приглашал и не приглашает? Да и разве нельзя иметь собственное хорошее образование, как это было на Украине в Советское время?

Шенгенская зона ЕС. 2011 Alinor

Столь же голословны и ключевые послания (месседжи) — фразы, предложенные авторами записки для использования на публичных мероприятиях, в интервью, телепередачах, аналитических, информационных, образовательных программах. Например:

Подписание Соглашения об ассоциации Украина — ЕС является «начальной точкой» для совместной работы по имплементации европейской цивилизационной модели;

Соглашение об ассоциации Украина — ЕС побуждает реформы, направленные на увеличение благосостояния граждан, защиту прав и свобод и большее количество возможностей для каждого украинца;

Соглашение об ассоциации Украина — ЕС обеспечивает новые реальные возможности для обучения, работы, контактов между людьми;

ЕС создан на принципах равенства всех членов общества и предлагает отношения равного партнерства Украине;

Соглашение об ассоциации Украина — ЕС приближает Украину к европейским нормам и принципам жизни, но не содержит никаких обязательств присоединения к ЕС (в противовес обязательному членству в ТС).

Авторы аналитической записки также предложили использовать серию образов, которые ассоциировались бы с той или иной целевой аудиторией: студент, бизнесмен, рабочий, потребитель/домохозяйка, пенсионер, ученый или профессор и т. д.

То, насколько четко украинская пропаганда следовала рекомендациям британского посольства, видно на примере агитматериалов, широко публиковавшихся в украинских СМИ. Серию плакатов на эту тему даже выставляли возле здания министерства иностранных дел Украины в мае 2013 года. Налицо точное использование предложенных в аналитической записке образов и слоганов в привязке к целевым аудиториям.

Вот, например, плакат, адресованный пенсионерам. Европейские пенсионеры обеспечены всеми социальными гарантиями, противопоставлены украинским пенсионерам, которые должны работать даже в старости, потому что Украина не способна обеспечить достойную старость.

Надпись под картинками: «Обеспеченная старость. Европейский Союз находится на первом месте в мире по выделению средств на социальную защиту своих граждан — 30% от ВВП. В Украине — это лишь 8%. Особенно эта разница заметна в сфере пенсионного обеспечения. В Германии минимальная пенсия составляет 350 евро при отсутствия даже одного дня трудового стажа, средняя пенсия — около 800 евро в месяц, во Франции минимальная пенсия составляет 500 евро в месяц, в Великобритании — 760 евро. В Украине средняя пенсия составляет примерно 137 евро (1438 гривен)».

Плакат, посвященный продолжительности жизни, тоже построен на противопоставлении «прекрасного» Евросоюза «ужасной» Украине.

Надпись под картинками: «Продолжительность жизни. В странах Евросоюза продолжительность жизни превышает пенсионный порог. Средний показатель продолжительности жизни в странах ЕС — 77 лет (мужчины) и 83 года (женщины). В Украине — продолжительность жизни мужчин составляет 68 лет, женщин — 72 года. В среднем в Европейском Союзе люди живут на 10 лет дольше, чем в Украине, и на 13 лет дольше, чем в России. По коэффициенту смертности Украина занимает 18 позицию в мире и вместе с Россией, Беларусью и некоторыми странами Африки достигла показателей 1970-х годов».

Вымирающее украинское село сравнивается с приспособленным для жизни европейским селом. «Село приходит в упадок. Если разница между столицами в Украине и ЕС на сегодня не является очевидной, то украинское и европейское село — как два параллельных мира. Села в странах ЕС созданы для жизни, а не для выживания. В европейских селах есть вся необходимая инфраструктура, присутствуют мировые сетевые супермаркеты, медицинское обслуживание, качественные дороги, учебные заведения, возможность полноценно развивать фермерский бизнес».

На противопоставлении «прекрасного» и «ужасного» построены и многие другие плакаты — посвященные охране окружающей среды (в том числе качеству воздуха), спортивному досугу населения, ценам на продукты, возможности безвизового перемещения, работе судов, коррупции и так далее. Для полноты картины предлагаю ознакомиться с этим не слишком-то затейливым пропагандистским продуктом.

«Охрана окружающей среды. В Украине не всегда могут защитить леса от незаконной вырубки. В ЕС такой проблемы нет. В странах Евросоюза прилагают максимальные усилия для того, чтобы лесные посадки не исчезали вследствие проблем, связанных с изменением климата. К слову, ресурс лесов в Украине ограниченнее, чем в ЕС: более 42% территории ЕС покрыто лесами, в Украине — лишь 15,7%».

«Где лучше дышать? Больше половины украинцев (54%) не довольны качеством воздуха. Ни в одной из стран Евросоюза этот показатель не достигает таких величин. А в таких странах, как Великобритания, Германия, Швеция качеством воздуха довольны более 90% населения. В Украине закрывают глаза на качество воздуха даже притом, что от того чем мы дышим, зависит, насколько хорошо мы себя чувствуем».

«Спорт — это здоровье. В Европейском Союзе современные и доступные спортивные клубы даже в небольших городках является скорее правилом, а не исключением. 66% украинцев заявляют, что вообще не занимаются спортом из-за недостатка свободного времени, хотя имеют желание это делать. Между тем 65% граждан ЕС занимаются спортом. Большинство из них делает это на природе, в парках и оборудованных площадках (48%). Кроме того, 22% европейцев возрастной группы 70+ утверждают, что они до сих пор физически активны и спорту уделяют важное внимание».

«Цены на продукты. Минимальная заработная плата в странах Европейского Союза в 7 раз выше украинской. Но Украину на общеевропейском фоне отличает тот факт, что при сверхнизкой минимальной зарплате цены примерно такие же, как и в странах ЕС. К примеру, украинец на свою минимальную зарплату может купить 32 кг курятины, в то время как чех — 126 кг, португалец — 245 кг, британец — 355 кг. Цена на хлеб в Украине одна из самых низких на континенте. При этом украинец на минимальную зарплату может позволить себе 240 кг белого хлеба. В то же время грек может накупить 340 кг хлеба, немец — 560 кг. Существенно беднее и выбор товаров украинских супермаркетов по сравнению с европейскими».

«Европа без границ. Европейский союз — это возможность путешествовать без границ, виз и даже без заграничного паспорта. Всё это стало возможным благодаря созданию Шенгенского пространства, в которое сейчас входят 26 европейских стран, на очереди — присоединение Румынии и Болгарии. Безвизовые путешествия не только позволяют европейцам из приграничных регионов планировать свои путешествия в последнюю минуту, но и ездить за покупками, посещать врача или даже парикмахера в соседней европейской стране, где лучше качество или ниже цены».

«Как работают суды? В Украине зафиксирован самый большой показатель коррупции в органах судебной власти в Европе и один из самых низких показателей доверия к судебной системе. 70% населения Украины негативно оценивают работу судов и считают, что судебная власть является политически зависимой. Только 3,3% граждан Украины полностью доверяли украинскому суду в 2012 году. Об уровне работы украинских судов свидетельствует и количество украинцев, которые вынуждены искать правосудия в Европейском суде по правам человека. Украина заняла пятое место в Европе по количеству жалоб, которые находятся на рассмотрении в Европейском суде по правам человека».

«Уровень коррупции. Украина — одно из самых коррумпированных государств мира. Даже во многих африканских странах индекс восприятия коррупции ниже, чем на Украине. Украина занимает 144 место в мире по уровню коррумпированности, обгоняя Уганду, Конго, Белоруссию и Россию».

Как мы видим, в агитплакатах используется хорошо известный пропагандистский прием — сравнение двух систем или двух миров. В данном случае европейского (светлого и хорошего) и украинского (темного и плохого).

Данный прием использовали многие пропагандисты, в том числе советские. Как тут не вспомнить, пожалуй, самую мощную песню периода Великой Отечественной войны, в которой противопоставлены две силы: советская («мы», СССР) и фашистская («они», гитлеровская Германия, «фашистская сила темная»):

Как два различных полюса,Во всем враждебны мы.За свет и мир мы боремся,Они — за царство тьмы.

Прием противопоставления, деления мира на «они» и «мы», предполагает, что пропагандист представляет силу противника («они») как средоточие всего злого и темного, а силу, от лица которой ведется пропаганда, как средоточие добра и света.

Однако, как мы видим, в случае Украины происходит обратное: пропаганда вроде бы ведется от лица украинцев, но при этом далекая Европа преподносится как «царство добра», а родная Украина — как «царство зла». Ничего удивительного в этом нет, поскольку украинские «евроинтеграторы» очевидным образом использовали западные лекала, созданные специалистами, для которых Украина чужая («они»), а Европа — своя («мы»).

То же самое происходило в годы перестройки, когда перестройщики говорили как бы от лица части советского общества, но озвучивали при этом «от первого лица» формулы, взятые на прокат у противника, жаждущего уничтожения СССР. Советскому населению внушалось, что «СССР — империя зла» (эта формула принадлежит президенту США Рональду Рейгану).

И в период перестройки, и в предмайданный «евроинтеграционный» период специалистам по информационно-психологической войне удалось добиться того, чтобы часть населения страны (в первом случае — СССР, во втором — Украины) фактически сменила самоидентификацию. То есть начала воспринимать свое «мы» как «полюс зла» и мечтать о слиянии с «они» («прекрасным капиталистическим миром свободных людей», Европой) как «полюсом добра».

Кстати сказать, евроинтеграционные плакаты неслучайным образом напоминают пропагандистские листовки образца 1991 года, в которых сравнивалось, сколько килограмм мяса, пар сапог и холодильников могут купить рабочие Европы и Советской Украины на месячную зарплату.

Тогда перестройщики предложили доверчивым гражданам Украинской ССР следующую картинку: трудолюбивые украинцы много производят, плоды их труда съедает союзный центр. Стоит перестать кормить Москву, то есть обрести независимость, как Украина станет «второй Францией».

На плакатах 2013 года картинке «европейского рая» противопоставлена картинка «украинского ада». Казалось бы, Москвы на этой картинке нет. Но она незримо присутствует. Ведь «украинский ад» — это «наследие СССР». Ад можно продлить, вступив в Таможенный союз, или преодолеть, войдя в европейский рай. То есть украинцам (по-видимому, забывшим, что всё это они уже проходили в перестройку) нарисовали мираж «европейского рая» и ради этого миража предложили отказаться от проблемного, но реального государства, которое сами же украинцы и построили за годы независимости от Москвы.

В конце 2013 года, когда Янукович принял решение отложить на время подписание Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским союзом, массовку, прикрывавшую работу «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и других неонацистских группировок, собрали под лозунги о вхождении Украины в Евросоюз.

Важно понимать, что Соглашение об ассоциации не означает и не предполагает полноценного членства страны в ЕС. Украина вошла в «дружную семью» таких стран, как Албания, Алжир, Ливан, Мексика, Тунис, Марокко и пр., подписавших аналогичный документ.

Как уже было сказано, Порошенко, появившийся на политической арене после бегства Януковича, объявил вхождение в Европу «национальной идеей Украины». Но это — «журавль в небе». А идти на выборы только с «журавлем», не имея никакой хоть как-то соотносящейся с реальностью программы («синицы в руках»), — невозможно. Такой «синицей» стала уже не интеграция в Европу, а получение хотя бы безвизового режима въезда. Именно на этом базировалась предвыборная кампания Порошенко в 2014 году. Дата введения безвизового режима с ЕС постоянно отодвигалась — сначала с 1 января 2015 года на май того же года. («Мы обещали это нашим гражданам в 2015 году. И хоть разбейся, а обещанное надо выполнять…», — заявил Порошенко на заседании Верховной рады.) Затем долгожданный «безвиз» был перенесен на 1 января 2016 года, потом на июнь…

Стоит отметить, что сами европейцы как не хотели, так и не хотят видеть украинцев в своем доме. После майдана к их прежней аргументации добавилось еще и то, что новая украинская власть не проводит реформ, чрезвычайно коррумпирована и криминализована и к тому же ведет на своей территории необъявленную войну, в которую будет пытаться втянуть европейцев. Весной 2016-го года председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, незадолго до референдума в Голландии по вопросу о ратификации Соглашения об ассоциации Украины с ЕС, «успокоил» голландцев: «Украина, несомненно, не сможет стать членом ЕС в следующие 20−25 лет, и членом НАТО тоже».

Тем не менее 6 апреля 2016 года 61% голландцев высказались против ратификации Соглашения об ассоциации. Что, несомненно, стало для украинцев горькой пилюлей. Украинские СМИ пытались, как могли, закамуфлировать эту горечь и разочарование, особо подчеркивая консультативный характер референдума, а также то, что в голосовании участвовало меньшинство жителей Нидерландов. Дескать, голландское меньшинство не должно определять судьбу огромной Украины… Как будто меньшинство, прыгавшее на майдане, имело право снести законно избранную власть.

Соглашения ЕС о свободной торговле Соглашения ЕС о свободной торговле

После последовательного провала идей интеграции и ассоциации оставшиеся у разбитого корыта евроинтеграторы попытались соорудить новую идею для Украины. В конце мая 2016 года один из активных участников двух майданов Святослав Вакарчук — украинский рок-музыкант, лидер группы «Океан Эльзы» — во время лекции во Львове заявил: «Мы уже 25 лет строим государство, но всё это время спорим, что такое Украина и кто такой украинец. Как в XXI веке обозначить это понятие?.. Армянин Сергей Нигоян или белорус Михаил Жизневский [две первые жертвы Евромайдана] — они были украинцами? И кто больше украинцы — они или те, кто голосовал в Донецке на референдуме, имея при этом полностью украинскую кровь?».

По словам Вакарчука, чтобы ответить на этот вопрос, необходимо сменить парадигму украинского государства и впервые за 25 лет ответить себе, кто и для чего его строит. В качестве решения он предложил отказаться от кровного патриотизма в пользу политического и сконцентрироваться на строительстве государства, комфортного для всех его граждан… Оставим без обсуждения «своевременность» предложения задуматься о том, «что такое Украина и кто такой украинец» спустя четверть века после обретения «незалежности», пережив уже не только распад СССР, но и распад своего незалежного государства. Но что значит «построить комфортное государство»? Во-первых, у Украины нет ресурсов и средств для такого преобразования. Во-вторых, «комфортная» Европа, на которую призывали равняться евроинтеграторы, на деле очень разная — отнюдь не во всех государствах Евросоюза жизнь такая, как на агитационных плакатах, с помощью которых «соблазняли» украинцев.

Что предлагают украинцам обанкротившиеся евроинтеграторы, помимо идеи создания «комфортного государства»? «Оригинальный» выход из евроинтеграционного тупика нашел писатель Юрий Андрухович. Он считает, что поскольку Украина в целом не может попасть в Евросоюз, то евроинтеграция должна стать делом каждого украинца: «Я бы вообще советовал украинскому народу максимально воспользоваться безвизовым режимом, который вскоре поступит, и массово уезжать. Так, чтобы украинские мигранты создали реальную проблему для ЕС. Чтобы это были десятки и сотни тысяч украинцев… И вот тогда мы действительно станем темой. То есть будут говорить не только о сирийских или афганских беженцах, а будут говорить об украинских нелегалах и трудовых мигрантах, которых становится всё больше».

11 июня 2017 года Украина получила-таки долгожданный безвизовый режим с Европой. Как победоносно отрапортовал Порошенко, «11 июня… Украина получила возможность не только посещать Европу без виз. Этот день символизирует возвращение моей нации в европейскую семью».

Однако «воссоединиться с европейской семьей» украинцы смогут лишь на 90 суток, причем без права на работу. Министр иностранных дел Павел Климкин предупредил жителей Украины: «Не пользуйтесь безвизовым режимом для того, что работать. Приезжайте, смотрите на ситуацию… Ищите возможности, но не нарушайте кодекс Европейского Союза. Законы ЕС никогда не должны нарушаться». В случае, если миграционный поток увеличится, Европа может отменить безвизовый режим.

«Европейская семья» готова принимать на обозначенные 90 дней только тех, кто имеет «страховку, желательно действующую во всех странах мира, которая будет действовать в течение года. Также обратные билеты, а также подтверждение номера в гостинице или наличие туристической путевки», указывает политолог-международник Сергей Толстов.

В начале 1990-х годов советское наследие позволяло тогдашним политикам мечтать о независимой Украине как о второй Франции. На сегодняшний же момент украинским гражданам предложены две модели «интеграции» в Европу: долгосрочная — в стиле сирийско-афганских беженцев Андруховича и краткосрочная — по 90-дневной туристической визе с обратным билетом на Украину.

Читайте ранее в этом сюжете: Свобода слова по-украински — «Украинство...» Глава XXV