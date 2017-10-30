Бангкок, 30 октября, 2017, 21:15 — ИА Регнум. Сотрудники полиции Таиланда изъяли более тонны марихуаны на северо-востоке страны, 30 октября сообщает издание Bangkok Post.

Carlos Gracia Марихуана

По словам сотрудников полиции, автомобиль с партией наркотиков успешно прошёл проверку на одном из контрольно-пропускных пунктов провинции Кхонкэн.

После проверки автомобиль остановился в 200 метрах от КПП, из него вышел один из подозреваемых и стал разговаривать по телефону. Сотрудники полиции заподозрили, что водитель не знает, в каком направлении дальше ехать. Было принято решение направить патрульную машину вслед за подозрительным автомобилем.

Когда подозреваемые заметили полицейских, они попытались скрыться. Позднее двое подозреваемых бросили автомобиль, им удалось сбежать.

В брошенной машине обнаружили 25 полиэтиленовых пакетов с марихуаной. Общий вес нелегальной партии наркотиков составил 1 тонну 95 килограммов.

Напомним, 17 октября в полиции Таиланда заявили об изъятии в северо-восточной провинции Накхонратчасима 508 килограммов кристаллического метамфетамина. Партию наркотиков должны были доставить в Малайзию.