Санкт-Петербург, 30 октября, 2017, 21:14 — ИА Регнум. Правительство Санкт-Петербурга одобрило предложение комитета по транспорту создать «Комплексную информационную систему управления городским и пригородным пассажирским транспортом в Санкт-Петербурге», направленную на повышение безопасности и качества пассажирских перевозок. Об этом сообщает 30 октября газета «Коммерсант» со ссылкой на аппарат заместителя губернатора города Игоря Албина.

Дарья Драй ИА REGNUM Троллейбусы

Отмечается, что система будет объединена с другими информационными системами города в рамках проекта «Умный город Санкт-Петербург».

Экономическая эффективность проекта достигается за счет снижения расходов бюджета города, отчисляемые на субсидии перевозчикам и на службу диспетчерского управления.

Правительство Петербурга обещает, что с 2020 по 2024 год общая экономия бюджетных средств города составит 1,746 млрд рублей.

Финансирование проекта будет происходить поэтапно до 2025 года и будет учитывать обновление подвижного состава.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июля 2017 года заместитель главы Челябинска по экономике и финансам Елена Мурзина заявила, что городская мэрия планирует разработать стратегию управления города с опорой на систему управления мегаполисом «умный город». Для реализации технологии планируется привлечь немецкую компанию Siemens.