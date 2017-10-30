Москва, 30 октября, 2017, 20:26 — ИА Регнум. Вице-премьер России Ольга Голодец считает, что рэп-баттлы формируют новый русский язык, который нельзя игнорировать. Об этом она заявила сегодня, 30 октября, на заседании Совета по русскому языку при правительстве РФ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Полный Голодец

По словам Голодец, так называемые рэп-баттлы формируют в России новый язык, который сильно отличается от литературного русского языка и создает разрыв между поколениями.

«У нас образуется сейчас огромный разрыв, мы с вами говорим на нормальном литературном языке, но вы посмотрите, как молодые люди переписываются. Мы же не можем игнорировать те факты, которые в русском языке появляются. Вы слышали рэп-баттлы? Я даже слов не понимаю, о чём идет речь», — сказала Голодец.

Вице-премьер негодует, что старшее поколение абсолютно не понимает содержание этих рэп-баттлов, а для молодежи это абсолютно понятная вещь. В качестве примера она привела рэп-исполнителя Oxxxymiron (Мирон Федоров).

«Вы слышали Oxxxymiron? Это же надо прочитать, долго вникать, а молодежь понимает сходу. Это значит, что параллельно формируется другой язык», — сказала Голодец.

Из всего этого Голодец делает неожиданный вывод — влияние рэп-баттлов на русский язык нужно учитывать.

«Нельзя в школе учить «Грозу», а вечером заниматься в рэп-студии, а потом ругать ребенка на ЕГЭ за то, что он не так поставил запятую», — заключила Голодец.