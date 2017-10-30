Чебоксары, 30 октября, 2017, 19:41 — ИА Регнум. Впервые прошедший в столице Чувашии в рамках Дня города всероссийский фестиваль «Тюрки России» получил «золото» национальной премии и приобрёл статус национального события 2018 года. Таким образом, новый проект с идеей «объединения тюркских народов» затмил фестиваль «Родники России», который проходит в Чувашии 25 лет, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Cap.ru Фестиваль «Тюрки России»

Cap.ru Концертная программа

Фестиваль «Тюрки России», организованный командой города Чебоксары и поддержанный Министерством культуры РФ, взял первое место на всероссийском финале национальной премии «Russian Event Awards 2017». В мэрии отмечают, что проект отмечен в номинации «Лучшее туристическое событие по популяризации народных традиций и промыслов», ему присужден статус национального события 2018 года и специальный приз международной туристической выставки «IntourMarket». Всего на конкурс заявки представили 65 регионов РФ: из 700 проектов в финал вышли 197.

«Эксперты высоко оценили проведенный в Чебоксарах в августе этого года всероссийский фестиваль «Тюрки России», который собрал участников из 14 регионов страны. Отмечена перспективность чебоксарского проекта и идея объединения тюркских народов, высказаны пожелания сделать эту историю в 2018 году международной», — говорят в администрации Чебоксар, подчёркивая, что проекты в финале оценивали «признанные профессионалы туристической отрасли».

Новый проект стартовал так ярко, что составил конкуренцию всероссийскому фестивалю «Родники России», который в этом году прошёл в Чувашии в 25-раз. Традиционно мероприятие организуется в рамках празднования Дня Республики с приглашением творческих коллективов из регионов России и зарубежных стран.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, одной из особенностей прошедшего в августе 2017 года Дня города Чебоксары стало повышение статуса мероприятий и появление новых федеральных событий. Что может свидетельствовать о поддержке столичной власти со стороны Москвы и позволяет городскому празднику конкурировать как с главным национальным праздником — Днем Республики, так и вызывать ревность у городов-столиц Поволжья. В частности, прошёл фестиваль тюркских народов «Тюрки России», который позволил Чебоксарами на время празднования стать тюркской столицей, потеснив Казань и Уфу.