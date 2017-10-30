* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Анкара, 30 октября, 2017, 18:20 — ИА Регнум. С августа 2016 года сотрудники полиции Стамбула провели более 100 антитеррористических операций, задержав около 1 тыс. подозреваемых, 30 октября сообщает Anadolu.

(сс) Thestival.gr Турецкая полиция

В период между 15 августа 2016 года и 30 октября 2017 года сотрудники антитеррористического подразделения полицейского управления Стамбула провели 136 антитеррористических операций по всему городу и арестовали 968 подозреваемых в связях с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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Сотрудникам полиции также удалось предотвратить ряд террористических актов, которые планировались в разных районах города.

Напомним, 28 октября 2017 года полиция арестовала четырёх подозреваемых в связях с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), включая двух женщин, которые планировали теракт в районе Байрампаша.

В 2016 году полиция Стамбула арестовала 30 ноября подозреваемого в подготовке нападения на здание турецкого парламента в Анкаре.