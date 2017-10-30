Саратов, 30 октября, 2017, 17:56 — ИА Регнум. В Саратове председатель Госдумы Вячеслав Володин провел совещание о ходе строительных работ аэропортового комплекса возле села Сабуровка. Как сообщает ИА REGNUM, в совещании приняли участие глава Росавиации РФ Александр Нерадько, губернатор Валерий Радаев, председатель комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев, представители инвестора.

Пресс-служба губернатора Так будет выглядеть новый аэровокзальный комплекс в Саратове

Володин в рамках региональной недели посетил свой избирательный округ — Саратовскую область. Первой точкой его рабочей поездки в регионе стал строящийся аэропорт в Саратовском районе. Он ознакомился с ходом строительства Северного автодорожного подхода общей протяженностью 12 км. В настоящее время полностью закончены земляные работы, укладка нижнего слоя проведена на 50%. Такой же процент выполненных работ и по строительству трех двухуровневых развязок. До конца года нижний слой дорожного покрытия будет завершен на всей трассе. Сдать объект планируется в конце сентября 2018 года.

«Областная и федеральная части будут завершены в следующем году. Можно говорить о том, что проект идет с опережением на два года. Останется только инвестиционная часть по строительству аэровокзального комплекса», — отметил Володин.

Он обсудил возможность организации железнодорожного и водного сообщений с новым аэропортом:

«Аэропорт отличается тем, что рядом проходят не только железнодорожные пути, но и река Волга. Такого примера в России больше нет, нужно использовать это преимущество, чтобы пассажиры могли по Волге добраться сразу до Саратова, Маркса, Вольска. Это, прежде всего, удобство для пассажиров, а также рост привлекательности аэропорта».

Володин отметил удачное географическое положение объекта, подчеркнув, что в данном районе редко бывает туман, в отличие от действующего аэропорта в центре Саратова.

«Это одна из причин, по которой аэропорт нужно как можно быстрее вынести за пределы областного центра», — резюмировал он.

Руководители осмотрели строительную площадку аэропорта в Сабуровке. На сегодняшний день там возводятся объекты инфраструктуры пассажирского терминала. Помимо аэровокзала? ведется строительство здания государственных контрольных органов. Завершено обустройство свайного основания на перроне под опоры трех пешеходных мостов, которые соединят здание аэровокзала с телескопическими трапами. Локатор уже введет в эксплуатацию. Завершаются работы по укладке верхнего слоя бетона на перроне для самолетов и на рулёжных дорожках.

«Мы приняли решение построить этот объект в 2005 году, но только в 2011 году сумели сформировать земельный участок и приступить к строительству. Самыми активными стали последние пять месяцев, когда инвестор вышел на площадку. Увиденное впечатляет и обнадеживает. Темпы говорят о том, что мы можем уйти со сроков в 2021 году на середину 2019 года. Но для этого нужно подтянуть федеральную часть. Аэропорт нужно выносить за пределы Саратова как можно быстрее. К тому же в новом аэропорте будет взлетная полоса, которая способна принимать любые виды воздушных судов, в том числе тяжелые самолеты. Это мега-проект для Саратовской области», — сказал Володин.

По словам Нерадько, большая часть работ выполнена, главное — синхронизировать все части проекта:

«Инвестор, начиная с июня, вышел на объект, на котором уже полным ходом ведется строительство. Введен локатор, идет завершение строительства рулежных дорожек, взлетной полосы. Следующий этап зависит от переноса бюджетных инвестиций с периода 2020−2021 года на более ранний срок».

Он также отметил, что новый аэропорт позволит одновременно разместить 25 воздушных судов, что расширит число принимаемых самолетов, на 30−40% вырастет пассажиропоток.

«Это позволит привлечь сюда все крупные российские авиакомпании, после чего последует снижение цен. Это совсем другой сервис, другая маршрутная сеть», — пояснил руководитель компании «Аэропорты регионов» Евгений Чудновский.

Губернатор Радаев подчеркнул, что строительство таких объемов — единичный пример частно-государственного партнерства на территории России.

«Это уникальный объект для Саратовской области. Спасибо Вячеславу Викторовичу за инициативу по реализации этого проекта», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, с инициативой строительства международного аэропорта в Сабуровке в 2005 году выступил Вячеслав Володин. К середине 2019 года планируется сдать новый аэропорт в эксплуатацию. Стройка под Сабуровкой — одна из крупных строек в рамках частно-государственного партнерства. На данный момент федеральная, региональная и спонсорская части проекта синхронизированы.

Общая площадь пассажирского терминала составит 23 тыс. кв. метров. Ожидается, что он будет обслуживать 1 млн пассажиров в год. Новый аэропорт имеет взлетно-посадочную полосу длиной в 3 км, что позволит принимать все типы воздушных судов, включая широкофюзеляжные. В трехэтажном здании терминала будут расположены зоны обслуживания пассажиров внутренних и международных рейсов, в том числе 12 стоек регистрации и 3 телескопических трапа.

При строительстве Северного автодорожного подхода к аэропортовому комплексу в Сабуровке протяженностью 12 км предусмотрено три двухуровневые транспортные развязки.