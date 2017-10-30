Ярославль, 30 октября, 2017, 18:01 — ИА Регнум. Ярославская детская клиническая больница № 1 лишится стационара, но увеличит размеры поликлиники. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сказал директор департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Руслан Саитгареев.

Яндекс-карты Здание детской больницы №1

Детская клиническая больница № 1, где при проведении планового осмотра были обнаружены сквозные трещины на торцевых несущих стенах здания, сейчас проходит техническую экспертизу, которая может длиться от одного до трех месяцев.

Если после экспертного заключения здание будет признано годным, то здесь проведут капитальный ремонт и вновь разместят лечебное учреждение. Свой функциональный профиль здание менять не будет.

«Сегодня, 30 октября, мы провели встречу с сотрудниками больницы и заверили их, что никто уволен не будет. Все 207 работников больницы были переведены в ее структурные подразделения на улице Чехова, Чайковского, Добрынина. Все они сохранят свою работу», — сказал корреспонденту ИА REGNUM директор департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Руслан Саитгареев.

Стационар, ранее располагавшийся в здании на проспекте Ленина, будет развернут в другой медицинской организации. В настоящее время идет поиск необходимых площадей, рассматриваются все возможные варианты с учетом транспортной и пешеходной доступности и территориальной расположенности.

Что касается поликлиники, то в будущем все службы поликлиники будут расположены в одном месте. Количество специалистов в поликлинике вырастет, как и перечень оказываемых услуг. Сейчас для этих целей подыскиваются необходимые площади.

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