Москва, 30 октября, 2017, 17:36 — ИА Регнум. Основные проблемы развития композитной отрасли в России — низкая скорость внесения изменений в стандарты, предъявляемые к использованию материалов, неразвитость внутреннего рынка и недостаток подготовленных кадров, разбирающихся в композитных материалах и умеющих их применять. К такому выводу пришли участники международной конференции «Композиты без границ», которая прошла в столичном технополисе «Москва» на территории бывшего АЗЛК.

Umatex.com Композитные материалы в космической отрасли

Оператором форума выступил UMATEX Group (Росатом) при поддержке Союза производителей композитов. Генеральный спонсор — «ФБГУ «Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», официальный спонсор — АО «Препрег-СКМ». Компания партнер — Автономная некоммерческая организация «Комплекс инжиниринговых технологий Курчатовского института». Форум прошел под эгидой Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

Как рассказал заместитель министра промышленности и торговли Сергей Цыб, в России есть отдельная подпрограмма по развитию композитной отрасли в рамках госпрограммы по развитию промышленности и конкурентоспособности. «Мы ведем масштабную работу с точки зрения поддержки конкретных проектов в этой области», — подчеркнул он, добавив, что большое внимание уделяется проблеме стандартизации. В частности, из более чем 413 стандартов и сводов правил уже разработано и утверждено 363 новых стандарта, 25 сводов правил, 4 классификатора, 16 сметных нормативов и 5 профессиональных программ подготовки, чтобы новые, в том числе композитные материалы нашли активное применение в различных сферах промышленности.

Совместно с региональными администрациями ведется реализация комплекса мероприятий в регионах. На сегодняшний день в 24 регионах РФ приняты отдельные программы по внедрению композитных материалов и изделий из них. Во многих регионах приняты отдельные подпрограммы к региональным программам развития промышленности.

При этом Цыб отметил, что не случайно в конференции принимает активное участие госкорпорация «Росатом», и у нее есть серьезные заделы и компетенции для того, чтобы она активно взаимодействовала с федеральными органами, реализуя собственную стратегию.

Минпромторгом России уже четвертый год реализуется подпрограмма «Развитие производства традиционных и новых материалов», ориентированная на гражданский сектор экономики, где в соответствии с общемировой практикой сосредоточен основной объем потребления композитов, сообщил глава департамента металлургии и материалов Минпромторга Павел Серватинский. По его словам, речь идет о таких направлениях как транспортная инфраструктура, строительная индустрия, энергетика, электроника и транспортное машиностроение, ЖКХ, нефтегазодобыча, химия и нефтехимия. Подпрограмма реализуется в рамках государственно-частного партнерства, с 2013 по 2016 году было предусмотрено ее финансирование в объеме около 5 млрд рублей. По итогам выполнения программы и предусмотренных ею инвестпроектов планируется выйти к 2020 году на объем реализации продукции в размере 120 млрд рублей.

Поддержка композитной отрасли не ограничена этой подпрограммой. В Минпромторге существуют общеотраслевые меры поддержки — Фонд развития промышленности. Одним из примеров участия регионов в программе по развитию композитной отрасли стало создание межрегионального отраслевого промышленного кластера «Композиты без границ» на территории Республики Татарстан, Московской, Саратовской областей, рассказал Серватинский. Композитный промышленный кластер создается по инициативе UAMTEX Group (Росатом) и призван помочь кратно увеличить российский рынок углеродного волокна и материалов на его основе. В настоящее время он занимает 0,5% общемирового потребления, к 2025 году планируется нарастить его до 2%. В рамках кластера будут сформированы условия для крупных, средних и малых предприятий, а также молодых предпринимателей по созданию передовых производств и новых высокотехнологичных продуктов на основе композитов, конкурентоспособных в России и мире, с высоким экспортным потенциалом и широкими возможностями рыночного импортозамещения. Более двух десятков предприятий в трех регионах уже проявили интерес к кластеру.

Umatex.com Композитные материалы в медицине

В свою очередь, первый заместитель генерального директора — директор Блока по развитию и международному бизнесу госкорпорации «Росатом» Кирилл Комаров рассказал о том, как развивается композитное направление в атомной отрасли. По его словам, в планах госкорпорации — увеличить долю новых продуктов в объеме общей выручки Росатома до 30%, в связи с чем композитные материалы являются одним из стратегических направлений для достижения этой цели. Композиты для атомной отрасли не новое направление, первое производство углеволокна было создано еще в 1970-х годах. С 2015 года начато производство углеволокна на расположенном в Татарстане заводе «Алабуга-Волокно», начато строительство завода по производству ПАН-прекурсоров, развивается направление по тканям и препрегам (композиционным материалам-полуфабрикатам). В Росатоме прогнозируют, что производство и потребление композитных материалов и изделий из них в России в ближайшие годы вырастет в 10 раз. При этом сегодня завод в Алабуге производит в пять раз больше углеволокна, чем требуется российскому рынку, поэтому продукция в основном идет на экспорт.

Как отметил Комаров, композиты могут широко использоваться как при строительстве атомных станций (что по-прежнему остается основным бизнесом Росатома) при возведении зданий и сооружений, так и в ветроэнергетике в создании композитных лопастей — это новая область, в которую госкорпорация вошла сравнительно недавно. Причем здесь есть широкие возможности для применения композитов: уровень локализации благодаря использованию отечественных материалов и компонентов в создании лопастей, кожухов гондолы и других элементов, может достигать 80% (по требованию правительства, он не может быть ниже 65%).

Для развития композитной отрасли в России, продолжил Кирилл Комаров, необходимо кардинальное изменение подхода к сертификации и лицензированию материалов и возможностям их использования. Процесс сертификации нового материала для возможности его использования в оборудовании занимает до трех лет (в два раза меньше за рубежом). Важно коренным образом изменить порядок разработки стандартов, сделать его более компактным, исследования и тестирования проводить не последовательно, а параллельно. Кроме того, чтобы применять новые материалы, недостаточно разрешить их применение в регламентах, должны быть соответствующие кадры, которые способны работать с такими материалами, понимают их достоинства и как их можно использовать.

Росатом и Союз производителей композитов подготовили свои предложения на эту тему и в сотрудничестве с Минпромторгом рассчитывают их реализовать.

Как рассказал Александр Тюнин, генеральный директор UMATEX Group, к 2025 году ожидается рост мирового рынка потребления углеродного волокна более чем в 2,5 раза — с 65 тыс. тонн в этом году до порядка 160−170 тысяч тонн в 2025 году.

Возможности роста российского рынка углеволокна ожидаются на уровне 3 тыс. тонн к 2025 году, при том что на сегодня потребление в России составляет всего 300 тонн — то есть в России рост будет десятикратным. Сегодня наша страна по потреблению занимает 0,5% от мирового рынка, а в 2025 году российский рынок составит 2% от мирового.

Перспективы роста концентрируются в авиации, ветроэнергетике, автомобилестроении, строительстве, производстве сосудов высокого давления и в спортиндустрии.

«За прошедший год мы выпустили три основных номинала углеродного волокна — 3К (для авиационного применения), 12К Т700 и целую линейку высокомодульных углеродных волокон. Сейчас мы очень активно прорабатываем возможности применения с отечественными потребителями в различных отраслях — авиации, судостроении, автомобилестроении, но ключевое, конечно, это ПАН-прекурсор, основное сырье, которое обеспечивает на 70% и качественные, и стоимостные характеристики углеродного волокна», — сообщил Тюнин.

Инвестиционный проект уже реализуется: к 2020 году планируется обеспечить собственным сырьем «Алабуга-Волокно» в части производства продукции Т700 и начиная с 2021 года планируем начать выпуск волокна Т800, высокопрочного волокна, используемого в конструкционных, ответственных решениях, способного полноценно заменить металл и дать те экономические и мощностные эффекты, которые конструкторы ожидают от данного материала.

Кроме того, подписано соглашение с Курчатовским научно-исследовательским центром по совместному развитию композиционным материалов. Курчатовский НИЦ выступил научным руководителем по развитию композиционных технологий и создается научно-технический совет по восьми секциям (отраслям), в рамках которого все участники рынка примут участие в выработке тех возможностей, мер и перспектив развития рынка, чтобы десятикратный рост к 2015 году действительно состоялся.

Помимо проблем, связанных с долгим сроком сертификации композитных материалов, Тюнин назвал другие препятствия в развитии отрасли. При наличии отечественных материалов сегодня и в госсекторе и в частном бизнесе используются импортные материалы. Это можно объяснить, во-первых, привычкой использовать иностранные материалы, так как отечественных долгое время не было, во-вторых, они по отдельным характеристикам зарубежный продукт был существенно дешевле отечественного предложения.

Umatex.com Композитные материалы в промышленности

Сегодня российские материалы конкурентоспособны и по цене, и по качеству, подчеркнул глава UMATEX.

Тюнин рассказал о четырех основных проектах, с помощью которых предполагается занять 60−70% в том десятикратном росте российского рынка, который ожидается к 2025 году. В ветроэнергетике речь идет об углеродном ребре жесткости в лопасти ветрогенератора. Только программа ветроэнергетики, уже утвержденная правительством РФ и реализуемая до 2024 года, даст прирост рынку углеродного волокна в 500 тонн ежегодного потребления. Второй серьезный крупный проект — программа газомоторной техники и производство композитных сосудов высокого давления четвертого поколения. Потенциал роста рынка по этому проекту — от 500 до 1500 тонн в год в зависимости от объема и скорости развития этой программы. Для углеволокна в этом секторе два основных применения — это оборудование автомобильного транспорта и системы перевозки и хранения газа.

Третье крупное направление — строительство, где потенциальная потребности на ближайшие 5−7 лет составляют порядка 500 тонн углеродного волокна.

Четвертая сфера — спортиндустрия: изготовление удочек, клюшек, рам для велосипедов. Запланированные проекты в этой области также могли бы увеличить потребление углеволокна до 500 тонн ежегодно.

Композитный кластер на территории трех регионов России планируется создать до конца года. Он призван объединить усилия композитчиков, в рамках этого проекта UMATEX готова предложить помощь в поставках композитных материалов, передаче технологических компетенций, включить в технологическую цепочку участников кластера, число которых только на момент регистрации кластера превысило 25.

В рамках собственного научно-исследовательского центра, который находится на территории технополиса «Москва», разрабатываются самые передовые технологии в области производства углеволокна, ПАН-прекурсора, препрегов, связующих.

По мнению члена комитета Государственной думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Андрея Ветлужских, хоть тема композитов, не нова, в том числе для России, именно сейчас рынок растет взрывными темпами. Для России, которая несколько отставала в этой области, а сейчас наверстывает упущенное, это очень хороший шанс усилить свою роль в производстве высокотехнологичной, современной продукции, считает он.

«Мне кажется, что активное участие и заинтересованность в развитии композитных технологий крупных госкорпораций — ОАК, ОСК, Росатома — позволяет надеяться, что процесс их внедрения станет масштабным, а проблемы, связанные с сертификацией и стандартизацией требований к материалам, повышением уровня образования специалистов, будут постепенно решаться», — полагает депутат.

«Без сомнения, для того, чтобы применение композитов и изделий из них было массовым, в России необходимо развивать рынок, привлекать малый и средний бизнес, вести широкую информационную кампанию по продвижению преимуществ композитных материалов. И в этом роль таких технологических лидеров, как, например, Росатом, очень важна. Уже сейчас потребители признают, что отечественный продукт — углеволокно, произведенное на предприятии «Алабуга-Волокно», — лучше и дешевле зарубежных аналогов», — отмечает Ветлужских, добавляя, что в данной ситуации не менее необходимы и усилия государства в области регулирования, направленные на то, чтобы производители новых материалов концентрировались на совершенствовании своего продукта, а не тратили годы на получение необходимых разрешений.