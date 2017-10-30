Москва, 30 октября, 2017, 17:25 — ИА Регнум. Владимир Путин расценил действия экс-губернатора Белых, получившего крупную сумму в долларах от бизнесмена в московском ресторане как очень странные, заявил президент России 30 октября на заседании Совета по правам человека (СПЧ).

Kremlin.ru Никита Белых

Таким был ответ главы российского государства члену президентского Совета по правам человека Людмиле Алексеевой, заявившей о невиновности экс-губернатора Кировской области Белых, взятого с поличным при получении взятки.

«Что касается конкретных вещей, в том числе виновности или невиновности губернатора Кировской области, это должен определить суд. Но, согласитесь, все-таки странным является объяснение, согласно которому губернатор субъекта Российской Федерации берет деньги у предпринимателя ‑ и не в Кирове, а в Москве, и не в рабочем кабинете, а в ресторане, и не в рублях, а в долларах», — сказал Владимир Путин, еще раз подчеркнув, что это «как-то очень странно».

Как сообщало ИА REGNUM, экс-губернатор Кировской области Никита Белых обвиняется в совершении двух преступлений, относящихся к части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Напомним, 24 июня 2016 года в одном из ресторанов Москвы Белых был задержан с поличным при получении крупной суммы в иностранной валюте.