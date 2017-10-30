Владимир, 30 октября, 2017, 17:03 — ИА Регнум. Администрация Владимира пытается взыскать с АО «Владимирпассажиртранс», 100% акций которого принадлежат мэрии, 11,466 млн рублей. Первое заседание Арбитражного суда Владимирской области прошло 30 октября, передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы суда.

Анна Кумицкая Троллейбус во Владимире

Долг в почти 9,1 млн рублей образовался по оплате аренды троллейбусного депо. Предприятие задолжало деньги за период с 1 октября 2015 года по 31 марта 2017 года. Как говорится в исковом заявлении, мэрия также хочет получить от дотационного предприятия 2,369 млн рублей в виде пени.

Иск поступил в суд в июле 2017 года. Следующее заседание назначено на 27 ноября.

Как ранее сообщал портал «ПроВладимир» со ссылкой на главу городского управления по связям с общественностью и СМИ Александра Карпиловича, экономика предприятия — отдельна, поэтому мэрия приняла решение не выделять из бюджета средства, а пойти судебным путем.

«Хоть это и наше предприятие опосредованно, тем не менее это отдельный хозяйствующий субъект, и экономика его абсолютно отдельна», — цитировал портал представителя мэрии.

ИА REGNUM напоминает, что в октябре 2017 года депутаты городского совета одобрили выделение предприятию дополнительных средств. Всего в 2017 году «Владимирпассажиртранс» получит из городского бюджета более 81 млн рублей. По сравнению с 2016 годом содержание предприятия выросло на 40% — тогда из бюджета оно получило всего 57,6 млн рублей. Убытки уже составляют более 30 млн рублей.

Троллейбусные линии

При этом у предприятия — значительные долги. «Владимирпассажиртранс» должен 21,4 млн рублей Владимирскому филиалу «Энергосбыт Плюс» за электричество, 9,8 млн рублей — различным поставщикам и 16 млн рублей — Пенсионному фонду.

На фоне этого городские чиновники заговорили о нерентабельности некоторых маршрутов. К примеру, маршруты №2, №11 и №12, которые приносят убыток в 8,5 млн рублей в год.

Напомним, что владимирские троллейбусы находятся в тяжелой ситуации не первый год. К примеру, в 2016 году в Арбитражном суде оказалось сразу несколько исков о банкротстве «Владимирпассажиртранса». Тогда сообщалась, что, к примеру, долг перед «Владимирскими коммунальными системами» составил более 35 млн рублей. За год он увеличился почти в четыре раза.