Ереван, 30 октября, 2017, 16:58 — ИА Регнум. В парламенте Армении сегодня, 30 апреля, стартовали обсуждения проекта государственного бюджета Армении на 2018 год. Если не заваливать читателей горой цифр, а объяснить всё по проще, то в следующем году намечается рост экономики (рост ВВП в 2018 году прогнозируется 4.5% по сравнению с 2017 годом) и долгов государства (к концу 2018 года совокупный госдолг составит порядка 60% ВВП или свыше $7млрд) низкая инфляция (в 4%), а простые граждане почувствуют на себе лишь повышение цен, так как увеличение пенсий, зарплат бюджетников в очередной раз не предвидится.

Бюджет

Выступая на совместном заседании постоянных комиссий Национального Собрания в связи с представлением проекта закона «О государственном бюджете РА на 2018 год» премьер-министра Карен Карапетян, который по сведениям армянской прессы в следующем году уступит свою должность действующему президенту Сержу Саргсяну, а сам займет кресло вице-премьера, заявил, что в результате обсуждений у Армении будет бюджет на 2018 год, по состоянию на данный момент наилучшим образом выражающий интересы страны и граждан, обеспечивающий реализацию программ развития правительства.

По словам Карапетяна, предлагаемая налогово-бюджетная политика создаст основы для обеспечения в будущем в среднем пятипроцентного экономического роста, который даст возможность для более эффективного решения стоящих задач как в плане долгосрочного стабильного развития, так и социального характера. В то же время премьер Армении считает, что «достижение указанного показателя потребует от всех нас больших усилий и масштабной работы».

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В свою очередь глава оппозиционной фракции «Елк» Никола Пашинян оценил бюджет на 2018 г. как «совершенно неадекватный».

«Уже на протяжении трех лет пенсии и социальные пособия не увеличиваются, при продолжающейся инфляции. В 2018 инфляция запланирована на уровне 4%, а в 2017 этот показатель составит 2,7%, то есть только по данным двух лет инфляция составляет 6,7%. Следовательно, если пенсии и социальные пособии не увеличиваются, не означает ли это, что правительство ведет политику, не нацеленную на преодоление бедности, а усугубляющую бедность», — заявил Пашинян.

Депутат напомнил, что с 1-го января 2018 года будут действовать новые таможенные ставки ЕАЭС, вследствие чего цены на ряд товаров широкого потребления вырастут.

«В этом плане новый бюджет я оцениваю как совершенно неадекватный. Парламентское большинство ведет политику, углубляющую бедность», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, проект госбюджета на 2018 год был одобрен на заседании правительства 28 сентября. Совокупный объем доходов госбюджета на 2018 год запланирован в размере 1 трлн. 307 млрд драмов ($2,7 млрд), расходов — 1 трлн 464,2 млрд ($3 млрд) драмов. Дефицит, который планируется покрывать за счёт увеличения госдолга, составит 156,8 млрд драмов ($325 млн). ($1 — 482,24 драма).