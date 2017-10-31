Москва, 31 октября, 2017, 17:52 — ИА Регнум. В киноконцертном зале Барвиха. Luxury Village 28 октября состоялась российская премьера анимационного фильма «Ван Гог. С любовью, Винсент». В общероссийский прокат картина выйдет 9 ноября.

Андрей Дегтярев Александра Соколова (художница, работавшая на фильме)

Работа над лентой Хью Велчмана длилась шесть лет. В ней приняли участие более 120 художников со всего мира, которые создавали картины в фирменной технике Ван Гога. Единственной участницей из России стала Александра Соколова.

«У нас было обучение, я его прошла за 2 недели. За это время нас учили копировать мазки Ван Гога. Поскольку я большая его фанатка, то уже была знакома с такой техникой, — рассказывает художница. — Каждая сцена в создаваемой картине разделялась на кусочки, над которыми мы работали. Одну сцену могли рисовать несколько художников одновременно».

Помимо стилизованных под Ван Гога картин, в сюжете киноленты оживают 120 оригинальных работ художника.

В фильме снялись Сирша Ронан, Джером Флинн, Холли Эрл, Эйдан Тернер, Хелен МакКрори, Дуглас Бут и Крис О’Дауд. Для российского проката роли озвучили Константин Хабенский, Максим Матвеев и Ирина Горбачева.

Олег Соколов Екатерина Одинцова (основатель агентства PR Trend) с дочерью Диной Немцовой и с юной актрисой и телеведущей Настей Годуновой («Мир глазами ребенка»)

В России первыми фильм увидели композитор Максим Дунаевский, писатель и сценарист Александр Цыпкин, актриса театра и кино Дарья Поверенова, музыкант и основатель группы «А-Студио» Байгали Серкебаев, дизайнер Алиса Толкачева и другие.

«Такая анимационная форма для фильма о гениальном художнике очень интересна и должна привлечь еще и молодую публику, которую может заинтересовать новое, не похожее ни на что другое», — отметила Повереннова.

Олег Соколов Дизайнер Алиса Толкачева с Настей Годуновой («Мир глазами ребенка»)

Олег Соколов Актриса театра и кино Регина Мянник

«Ван Гог. С любовью, Винсент» — первый полнометражный анимационный фильм, полностью нарисованный масляными красками на холсте. Мировая премьера ленты прошла 15 июня во Франции в рамках международного фестиваля анимационных фильмов в Анси.