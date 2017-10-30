Калуга, 30 октября, 2017, 19:25 — ИА Регнум. В результате хищения электроэнергии в октябре 2017 года «Калугэнерго» нанесён ущерб в размере 8,6 млн рублей, выявила группа инспекционного контроля филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» совместно с представителями правоохранительных органов. Как сообщила 30 октября корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель компании Наталья Копоня, проверяющими был составлен 21 акт о незаконном потреблении электроэнергии общим объемом 1,8 млн кВт*ч.

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Так, ходе одного из рейдов, выявлен факт безучетного потребления электроэнергии сельскохозяйственным предприятием в Бабынинском районе. При осмотре прибора обнаружили, что была нарушена гарантийная пломба и пломба сетевой организации, что привело к искажению данных об объёме потребления электроэнергии. Объём незаконно потребленной электроэнергии составил 1,13 млн. кВт*ч.

По данному факту составлен акт о безучетном потреблении электроэнергии, который направлен в сбытовую компанию для включения объёма похищенной электроэнергии в полезный отпуск филиала. Материалы направлены в УМВД России по Калужской области для принятия решения о возбуждении уголовного дела.

«Мобильная группа инспекционного контроля создана в филиале «Калугаэнерго» в июне 2017 года, — заявила Копоня. — За время функционирования группы выявлено 5 фактов нарушения и недолжного исполнения своих обязанностей персоналом РЭС филиала «Калугаэнерго», по всем эпизодам сотрудники привлечены к дисциплинарной ответственности».

Напомним, с 1 января 2016 года в России ужесточена административная ответственность за самовольное подключение к сетям и использование электрической энергии, а также нарушение правил пользования электроэнергией, правил устройства, эксплуатации энергопотребляющих установок. В частности, увеличены размеры штрафов за самовольное подключение и использование электрической энергии.

Ранее губернатор Калужской области Анатолий Артамонов назвал неплатежи за энергоресурсы «угрозой государственной безопасности №1» и предложил правоохранительным органам рассматривать их как хищение.