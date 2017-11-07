Санкт-Петербург, 7 ноября, 2017, 21:00 — ИА Регнум. 25 октября в 22 часа женский ударный батальон, участвовавший в защите Зимнего дворца, не выдержал огня и сдался, в связи с чем перестрелка затихла на час. Правительство через Исполком почтово-телеграфного союза сообщило: «Первое нападение на Зимний дворец в 10 час. вечера отбито».

Л. Петухов. На крыше фараоны с пулеметами. Стреляй! Великая Российская революция 1917 г

Около 23 часов в городскую думу возвратились делегации, посланные на крейсер «Аврора» и в Зимний дворец и не пропущенные войсками ВРК (последняя, шедшая под белым флагом, была обстреляна из Зимнего дворца). На возобновившемся заседании 62 голосами против 14 при 3 воздержавшихся решено «пойти в Зимний дворец, чтобы умереть вместе со своими избранниками». Прокопович, единственный оказавшийся на свободе член правительства, созвонился с Зимним дворцом и условился с Никитиным о порядке шествия на дворец. Решили предложить присоединиться к этому решению ряду других организаций — партийным ЦК и Исполкому Всероссийского Совета крестьянских депутатов.

После образования в Пскове ВРК Северного фронта главнокомандующий фронтом генерал Черемисов отменил распоряжение Керенского об отправке 1-й донской казачьей дивизии на Петроград и приказал отправить ее на юг. Также прекращено движение на Петроград всех других эшелонов войск.

В 22:40 в Смольном открылся второй Всероссийский съезд Советов. Открывший его Дан ограничился указанием на исключительные обстоятельства, при которых собрался съезд, и предложил избрать президиум. Пропорционально числу делегатов в президиум съезда избраны 14 большевиков (Ленин, Зиновьев, Троцкий, Каменев, Склянский, Ногин, Крыленко, Коллонтай, Рыков, Антонов-Овсеенко, Рязанов, Муранов, Луначарский и Стучка) и 7 левых эсеров (Каиков, М. Спиридонова, Каховская, Мстиславский, Закс, Карелин, Гутман). Правые эсеры (в числе общих с левыми эсерами 7 мест) и меньшевики (3 места) заявили об отказе от участия в президиуме; меньшевики-интернационалисты (1 место) заявили, что до выяснения некоторых обстоятельств они воздержатся от участия в президиуме; президиум пополнен представителем украинской социалистической партии. Председательство перешло к Каменеву.

Открытка из набора «Октябрьские дни 1917 г. в Петрограде»

Представители правых групп съезда выступили с внеочередными заявлениями протеста против произведенного большевиками захвата власти и вместе с частью своих фракций и групп покинули съезд. Мартов (от фракции меньшевиков-интернационалистов) предложил принять постановление о необходимости мирного разрешения создавшегося кризиса путем образования общедемократического правительства.

Троцким внесена резолюция с резким осуждением потерпевшей крах семимесячной деятельности соглашательских партий и их попытки своим уходом сорвать съезд, с приветствием победоносному восстанию солдат, рабочих и крестьян и предложением продолжать работу съезда. Левые эсеры высказались против резолюции Троцкого и за создание единого революционного фронта; объединенные интернационалисты заявили, что хотя они и считают действия меньшевиков и эсеров позорными, но предлагают не выносить по этому поводу резкой резолюции, а просто пройти мимо их ухода.

Меньшевики-интернационалисты покинули съезд. Остались большевики, левые эсеры, объединенные интернационалисты, польская фракция, большая часть фронтовой группы и представители крестьянских Советов. Открытию съезда предшествовали фракционные совещания. Тогда уже было известно о решении правых групп покинуть съезд. На заседании фракции эсеров предложенная Гендельманом от имени ЦК резолюция, осуждающая произведенный захват власти, собрала всего 60 голосов против 93.

В 23 часа возобновился обстрел Зимнего дворца. С Петропавловской крепости по дворцу открыт пулеметный и орудийный огонь; выпущено 30—35 снарядов, из них попаданий было всего лишь два, — в карниз дворца, причем один из осколков прошиб окно и попал в комнату, никого не ранив; остальные снаряды прошли по верху. В дворец начали проникать отдельные группы солдат и красногвардейцев, разоружавшиеся юнкерами; когда бойцов ВРК собралось достаточно много, началось обратное разоружение юнкеров. Временное правительство сообщает:

«Положение признается благоприятным. Городская дума и Совет крестьянских депутатов на стороне правительства. Выяснено, что противник слаб. Из Ставки правительству сообщают, что на выручку идут войска с фронта. Самокатный батальон ожидается ночью, а несколько полков утром».

Цитата из к/ф «Октябрь». реж Сергей Эйзенштейн. 1927. СССР Штурм Зимнего

После занятия штаба военного округа комиссар ВРК вел переговоры по прямому проводу с Псковом — с ВРК Северного фронта и комиссаром правительства Войтинским. Попытка Временного правительства вызвать себе вооруженную поддержку из армий Северного фронта потерпела полное фиаско: армии отказались дать войска; главнокомандующий фронтом генерал Черемисов к ВРК относится дружественно. Комиссар Войтинский заявил о сложении полномочий и просил прислать ему заместителя.

Вечером автомобиль с Керенским прибыл в Псков. Там уже действовал ВРК, у которого была подписанная Крыленко и Дыбенко телеграмма об аресте Керенского. Черемисов заявил Керенскому, что им отменен приказ о посылке войск на Петроград, так как в его распоряжении нет никаких войск, которые он мог бы выслать с фронта, что он не может ручаться за личную безопасность Керенского в Пскове, и посоветовал ему ехать в Могилев (в Ставку Верховного главнокомандующего), если Керенский все еще думает продолжать сопротивление. После совещания с прибывшим в Псков генералом Красновым и заверения последнего, что казаки совместно с пехотой пойдут на выручку правительству, Керенский решил вместе с Красновым ехать в г. Остров, чтобы оттуда с казаками двинуться на Петроград.

В Пскове Керенским написан приказ №814:

«Впредь до объявления нового состава Временного правительства, если таковое последует, каждый должен оставаться на своему посту и исполнять свой долг перед истерзанной родиной… как и я сохраняю свой пост верховного главнокомандующего до изъявления воли Временного правительства».

На улицах Петрограда движение не прекращалось до поздней ночи (за исключением части города, прилегающей и Зимнему дворцу); театры и кинематографы были открыты. Ночью из городской думы отправилась в Зимний дворец процессия в составе гласных думы, ушедших со съезда Советов меньшевиков и эсеров и членов Исполкома Всероссийского съезда крестьянских депутатов. У Казанской площади процессия была задержана заставой ВРК и вынуждена была вернуться обратно.