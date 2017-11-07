Санкт-Петербург, 7 ноября, 2017, 19:00 — ИА Регнум. 25 октября в 18:30 в штаб округа прибыли из Петропавловской крепости два самокатчика и предъявили ультиматум за подписями Антонова-Овсеенко и комиссара Петропавловской крепости Добронравова с требованием сдачи Временного правительства и разоружения охранявших его войск; на размышление дано 20 минут. Совещание находившихся в штабе никаких результатов не дало. Кишкин, Пальчинский, Гутенберг и Багратуни отправились в Зимний дворец на совещание. По истечении 20-минутного срока по просьбе штаба в крепость был направлен один из прибывших делегатов с просьбой дать еще 10-минутный срок, в течение которого Пораделов должен был получить из Зимнего дворца определенный ответ. Временное правительство, обсудив ультиматум, решило не давать никакого ответа, не вступать в переговоры с ВРК и «обратиться к гор. думе как к единственному в столице законному органу… и просить самоуправление столицы оказать силой своего морального авторитета поддержку Вр. пр-ву».

Александр Керенский среди солдат

Члены правительства выступили в Зимнем дворце с речами, в которых уверяли юнкеров, что на стороне ВРК — ничтожная кучка солдат в разных частях. На вопросы юнкеров о причинах малочисленности гарнизона дворца и отсутствия ряда военных училищ был получен ответ, что в Зимнем дворце недостаточно места, чтобы вместить всех защитников. Пораделов написал рапорт об отчислении его от должности.

По истечении нового срока отряд красногвардейцев, матросов и солдат без сопротивления занял штаб и арестовал Пораделова. Багратуни заявил в Зимнем дворце, что он отказывается далее нести обязанности главнокомандующего, после чего ему было предложено покинуть дворец; при выходе он был арестован войсками ВРК. Начальником обороны дворца назначен подполковник Ананьев, его помощником — капитан Голиевский.

В Петропавловской крепости артиллеристы отказались стрелять по Зимнему дворцу, ссылаясь на неисправность орудий. Вызваны матросы-артиллеристы с морского полигона.

Женский батальон на защите Зимнего дворца

В 19 часов командующий VII конным корпусом генерал Краснов в приказе о выступлении 1-й донской казачьей дивизии («отряд полковника Попова» в составе 20 сотен с 16 пулеметами и 14 орудиями) на Петроград указал:

«Для подавления вооруженной силой беспорядков Вр. пр-во призвало 44-ю пех. дивизию, самокатные батальоны, 5-ю кавказскую казачью дивизию, 23-й и 43-й казачьи полки и еще некоторые свободные на фронте части, которые спешно двинулись к Петрограду».

В 20 часов делегаты Всероссийского съезда Советов начали собираться в Смольном на открытие съезда.

Член ВРК Чудновский по приглашению делегата Ораниенбаумской школы юнкеров Киселева отправился в Зимний дворец для переговоров о сдаче с юнкерами, не желавшими сражаться на стороне Временного правительства, причем юнкера честным словом гарантировали Чудновскому неприкосновенность. Во дворце Чудновский и Киселев были, по распоряжению Пальчинского, арестованы. После беседы Чудновского с юнкерами юнкера-ораниенбаумцы вместе с Чудновским направились к Пальчинскому, и последний вынужден был удовлетворить их требования: освободить Чудновского и немедленно выпустить юнкеров из дворца.

В 21 час, ввиду неполучения от правительства ответа на ультиматум, после холостого сигнального пушечного выстрела с Петропавловской крепости произведен холостой выстрел (единственный) из шестидюймового орудия с крейсера «Аврора». Вслед за этим начался ружейный и пулеметный (при участии броневиков) обстрел Зимнего дворца, продолжавшийся до 22 часов. Юнкера отстреливались из-за сложенных из дров баррикад.

Правительство через два телефона, незарегистрированные на телефонной станции и оставшиеся невыключенными, продолжало переговоры с поддерживавшими его организациями и по прямому проводу — со Ставкой.

Заседание городской думы открылось заявлением городского головы Шрейдера, что через несколько секунд начнется обстрел Зимнего дворца. По предложению Шрейдера дума послала три делегации: на крейсер «Аврора» (графиня Панина, Постников и Арсеньев), в Смольный — в Петроградский Совет (сам Шрейдер), чтобы предупредить обстрел Зимнего дворца, и в Зимний дворец (председатель Исаев и Коротнев).

С действующего Балтийского флота прибыли на поддержку ВРК пять боевых судов (крейсер «Олег», два «Новика» и два миноносца).

Части, защищавшие правительство, начали покидать Зимний дворец. Ушли казаки, большая часть школы прапорщиков Северного фронта. Подвойский вспоминает:

«Нашего врага разлагала агитация членов военной организации (большевиков — ИА REGNUM ) и вообще наших сторонников в среде юнкеров и казаков, а также пропущенные нашими сторонниками группы переодетых матросов и солдат».