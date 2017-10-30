Луганск, 30 октября, 2017, 16:44 — ИА Регнум. Военную технику перебросил Киев в Луганскую область, заявил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) подполковник Андрей Марочко, сообщает 30 октября «Луганский информационный центр».

U.S. Army Europe Images БТР-80 ВСУ

По его словам, украинское командование делает всё для того, чтобы силой захватить территорию народных республик. Так, 28 и 29 октября украинские силовики перебросили военную технику и вооружение в населенный пункт Счастье.

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В число военной техники вошли 10 БТР, 15 единиц автомобильной техники, а также три бронированные десантные машины.

Напомним, Киев регулярно нарушает Минские соглашения, которые предписывают обеим сторонам конфликта отвести от линии фронта военную технику. Вместо этого Украина стягивает к линии соприкосновения новые гаубицы, танки и БМП.

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Так, в начале октября Киев подтянул в Луганскую область несколько БМП, танки Т-64 и Т-72, самоходные гаубицы 2С3 «Акация» и 2С1 «Гвоздика». Помимо этого, ВСУ нередко устраивают провокации в Донбассе для того, чтобы обвинить войска республик в нарушении перемирия.