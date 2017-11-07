Санкт-Петербург, 7 ноября, 2017, 15:00 — ИА Регнум. 25 октября в 14:35 под председательством Троцкого открылось экстренное заседание Петроградского Совета. Под шумные аплодисменты Троцкий заявил, что Временного правительства больше не существует, предпарламент распущен, занят ряд правительственных учреждений, освобождены заключенные по политическим делам, в действующую армию посланы радиотелеграммы о падении старой власти и о предстоящем образовании новой; судьба Зимнего дворца должна решиться в течение ближайших минут.

Исаак Бродский. Ленин и манифестация. 1919

С речью о задачах власти Советов выступил впервые появившийся открыто Ленин, встреченный бурными овациями.

«Товарищи! Рабочая и крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, совершилась.

Какое значение имеет эта рабочая и крестьянская революция? Прежде всего, значение этого переворота состоит в том, что у нас будет Советское правительство, наш собственный орган власти, без какого бы то ни было участия буржуазии. Угнетенные массы сами создадут власть. В корне будет разбит старый государственный аппарат, и будет создан новый аппарат управления в лице советских организаций.

Отныне наступает новая полоса в истории России, и данная третья русская революция должна в своем конечном итоге привести к победе социализма.

Одной из очередных задач наших является немедленная ликвидация войны. Но для того, чтобы окончить эту войну, тесно связанную с нынешним капиталистическим строем, — ясно всем, что для этого необходимо побороть самый капитал. В этом деле нам поможет то всемирное рабочее движение, которое уже начинает развиваться в Италии, Англии и Германии.

Справедливый немедленный мир, предложенный нами международной демократии, повсюду найдет горячий отклик в международных пролетарских массах. Для того чтобы укрепить это доверие пролетариата, необходимо немедленно опубликовать все тайные договоры.

Внутри России громадная часть крестьянства сказала: довольно игры с капиталистами — мы пойдем с рабочими. Мы приобретаем доверие со стороны крестьян одним декретом, который уничтожит помещичью собственность. Крестьяне поймут, что только в союзе с рабочими спасение крестьянства.

Мы учредим полный рабочий контроль над производством. Теперь мы научились работать дружно. Об этом свидетельствует только что происшедшая революция. У нас имеется та сила массовой организации, которая победит все и доведет пролетариат до мировой революции.

В России мы должны сейчас заняться постройкой пролетарского социалистического государства. Да здравствует всемирная социалистическая революция!» (бурные аплодисменты).

Красногвардейцы и революционные солдаты на охране Смольного. Октябрь 1917

Собрание постановляет не открывать прений по докладу Ленина. После заявления Троцкого о необходимости выделить комиссаров для рассылки на фронт и по всей стране для осведомления широких масс о происшедшем и выступления Луначарского произнес речь Зиновьев.

«Товарищи, мы находимся в настоящий момент в периоде восстания. Я считаю, однако, что никаких сомнений относительно его результатов быть не может: мы победим. Я убежден, что громадная часть крестьянства станет на нашу сторону после того, как крестьяне ознакомятся с нашими положениями по земельному вопросу.

Сегодня мы заплатили долг международному пролетариату и нанесли страшный удар войне, удар в грудь всем империалистам, и в частности палачу Вильгельму. Долой войну, да здравствует международный мир!»

После небольших прений собрание громадным большинством голосов принимает резолюцию, оглашенную Володарским, о бескровной победе революции и создании социалистического государства.

Было оглашено заявление о том, что фракция меньшевиков «слагает с себя всякую ответственность за гибельные последствия заговора и, в согласии с ЦК РСДРП (м.) заявляет о своем уходе из состава президиума и Исполнительного Комитета Совета».

В 15 часов у Дворцовой площади арестован помощник военного министра князь Туманов.

Революционные солдаты у Моссовета

В городской думе состоялось второе заседание комитета общественной безопасности, посвященное вопросу об организации гражданской охраны; начальником охраны назначен Мазуренко, которому поручена организация и заведывание гражданской охраной населения и городских учреждений. Представителями районов было сообщено об отсутствии в некоторых районах запасов продовольствия: решено снабжать продовольствием обе борющиеся стороны из имеющихся в распоряжении города запасов. Избрано бюро комитета: Кузьмичев, Щупак, Капица, Денисевич, Снопков. На телефонную станцию, к которой подошла группа юнкеров, послана делегация (Коротнев — кадет и Захаров — эсер) с целью предотвратить столкновение; делегация нашла станцию занятой Кексгольмским полком и охраняемой броневиком; делегация заявила протест против пребывания на станции комиссара ВРК.

На заседании Московского Совета большинством 394 голоса против 106 (фракция меньшевиков голосовала против) и при 23 воздержавшихся принята резолюция большевиков о вооруженном восстании (фракция эсеров уклонилась от участия в голосовании). Меньшевики выступили с заявлением, что они сделали все, чтобы удержать рабочих и солдат от опасных шагов; их не послушали, а потому они считают своим долгом войти в создаваемый орган, но не для того, чтобы содействовать захвату власти Советами, а чтобы внутри комитета бороться с тактикой большевиков, за замену его общедемократическим революционным органом.