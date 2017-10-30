Вашингтон, 30 октября, 2017, 16:01 — ИА Регнум. США предупредили Россию о начале учений стратегических военных сил «Глобальный гром», сообщил официальный представитель Стратегического командования (StratCom) США Брайн Магуир.

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По его словам, Москва была предупреждена согласно положениям договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).

При этом Китай, подчеркнул Магуир, у которого также есть ядерное оружие, не был предупрежден, так как у Вашингтона нет соглашения с Пекином, предусматривающего такое уведомление.

Говоря об учениях американских ядерных сил, представитель StratCom отметил, что они проводятся ежегодно для подготовки сил министерства обороны США и оценки совместной оперативной готовности во всех сферах стратегического командования «с особым акцентом на ядерную готовность».

«Учения дают StratCom и его подразделениям возможности для подготовки по предотвращению и при необходимости отражению военного нападения на США, используя силы по указанию президента», — цитирует Магуира РИА Новости.

Он добавил, что в учениях будут задействованы все возможности StratCom, в том числе с участием космических сил страны, систем наблюдения и разведки, глобального удара, а также средств противоракетной обороны, и кибервозможности.

Напомним, ранее в США началась подготовка к приведению стратегических бомбардировщиков В-52 в боевую готовность. По словам генерала ВВС США Дэвида Голдфейна, мир стал опасным местом, поэтому настало время открыто говорить «об использовании ядерного оружия».