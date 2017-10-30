Баку, 30 октября, 2017, 15:24 — ИА Регнум. Министры иностранных дел Армении и Азербайджана встретятся с сопредседателями Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта в середине ноября. Об этом, как передают азербайджанские СМИ, сказал сегодня, 30 октября, глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

Иван Шилов ИА REGNUM Эдвард Налбандян и Эльмар Мамедьяров

Он также сообщил, что место встречи пока не определено, однако, известно, что встречи пройдут по отдельности с каждым из министров.

«Согласно поручению главы государства, мы стараемся интенсифицировать процесс переговоров. Сейчас мы занимаемся проработкой данного вопроса», — сказал азербайджанский министр.

Он напомнил, что на последней встрече президентов было принято решение интенсифицировать переговоры.

«Естественно, необходимо интенсифицировать их в первую очередь на уровне министров иностранных дел. Поэтому сопредседатели связались с нашей и армянской сторонами и мы назвали предварительные сроки встречи. Точная дата и место встречи будут определены в ближайшее время», — сказал Мамедъяров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 октября в Женеве после почти полуторалетнего перерыва прошла встреча между президентами Армении и Азербайджана. В совместном заявлении глав МИД Армении и Азербайджана и сопредседателей Минской группы ОБСЕ по итогам встречи отмечалось, что президенты согласились принять меры для активизации переговорного процесса и дополнительные шаги для снижения напряженности на линии соприкосновения.

«Сопредседатели выразили удовлетворение прямыми переговорами, которые прошли после долгого перерыва. Они по-прежнему готовы работать со сторонами по посредничеству в мирном урегулировании нагорно-карабахского конфликта. В качестве следующего шага сопредседатели в ближайшем будущем организуют рабочие встречи с министрами», — говорилось в заявлении.

Стало известно о готовности Саргсяна и Алиева активизировать переговоры

Несмотря на то, что после женевской встречи напряжение на линии соприкосновения не снизилось, а совсем наоборот, однако стороны фактически решили выполнять первую часть договорённости об активизации переговорного процесса.

Встреча президентов лишь обострила ситуацию в зоне карабахского конфликта

Следует также напомнить, что 24 октября, выступая в министерстве обороны Армении, Серж Саргсян заявил, что нагорно-карабахский конфликт не имеет военного решения. «Следовательно, невозможно одной рукой стрелять, а другой — вести переговоры с целью найти это решение. Или мы ведём переговоры, или стреляем. Мы готовы и к тому, и к другому», — сказал президент Армении.

Вопрос о том, стрелять или вести переговоры, пока остаётся открытым

Может быть именно с этим заявлением Сержа Саргсяна связана реакция МИД Армении на слова Мамедъярова. Пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян, комментируя информацию, распространённую азербайджанским министром, не подтвердил сведения о предстоящей в середине ноября встрече.

Как заявил Тигран Балаян, в случае окончательной договоренности о встрече, месте и сроках ее проведения, об этом будет заранее сообщено.