Ярославль, 30 октября, 2017, 15:21 — ИА Регнум. Председатели трех творческих союзов — архитекторов, художников и дизайнеров — предложили мэру Ярославля и губернатору региона заключить соглашение о творческом взаимодействии. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ольга Мазанова Эскиз въездного знака

В письме, направленном Дмитрию Миронову и Владимиру Слепцову, отмечается большая работа по благоустройству городов области, но говорится о появлении «монументальных сооружений, малых архитектурных и художественных форм, элементов дизайна, художественное качество которых оставляет желать лучшего». Последней каплей для трех союзов стал конкурс проекта въездного знака, который пришлось отменять и делать новый.

«Все чаще к сооружению знаковых объектов привлекаются или иногородние «специалисты» или молодые архитекторы и художники, чей творческий опыт еще недостаточен. Мы ни в коем случае не возражаем против их участия, но считаем, что получать заказы должны самые талантливые. И мир еще не придумал ничего нового, кроме проведения конкурсов, в которых участие принимают профессионалы и жюри которых состоят из профессионалов», — говорится в письме.

Три союза предлагают властям наладить творческое взаимодействие.

«Самое важное — сделать нормальные профессиональные конкурсы. Сейчас как происходит. Главный архитектор области Михали Кудряшов, который не является членом союза архитекторов, приходит к студентам технического университета, где он раньше преподавал и говорит: нарисуйте проект въездного знака. Они рисуют и это все выдается потом за конкурс. Мы же хотим, чтоб все было открыто и правильно», — сказал корреспонденту ИА REGNUM член регионального Союза художников, в прошлом главный художник Ярославля Анатолий Мартынов.

Три союза надеются получить ответ от властей в установленные законом 30 дней.