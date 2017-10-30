Ростов-на-Дону, 30 октября, 2017, 15:17 — ИА Регнум. Жители Ростовской области собираются перекрыть трассу М-4 «Дон». Акцию протеста планируется провести в связи с тем, что участок автодороги с 1091 км по 1119 км на территории Азовского района, от Батайска до границы с Краснодарским краем стал платным, передаёт ИА REGNUM 30 октября.

Donland.ru Ворошиловский мост в Ростове-на-Дону

В селе Самарском состоялась встреча с представителями государственной компании «Автодор» и чиновниками регионального Минтранса, но диалог сторон ни к чему не привёл. Альтернатива платной трассе есть, говорят возмущённые представители инициативной группы, но назвать этот путь дорогой язык не поворачивается. Так, жителям населённых пунктов предлагается вытряхивать из карманов 600 рублей или 750 рублей в зависимости от количества поездок. Безусловно, это ударит по карману селян, у которых, как известно, зарплата куда ниже, чем в городах.

Вследствие платного проезда дети перестанут посещать секции, поездка в больницу и школу станет «золотой». Также подорожают продукты и другие товары, считают жители населённых пунктов.

«Многие жители не потянут оплачивать проезд и лишатся работы. Жизненно важно показать, кто хозяин донских земель: жители региона или москвичи. Необходимо добиться не льгот, а полностью бесплатного проезда для местного населения», — считает один из активистов.

Вместе с тем, жители сёл Ростовской области обращаются за помощью к президенту России. Владимира Путина просят повлиять на ситуацию.

«Представители «Автодора» предлагают пользоваться дорогой через Азов, а это очень тяжело, в связи с тем, что протяженность дороги составляет более 75 км, в то время как прямая дорога, по которой люди передвигались на работу или учёбу, составляет 34 км. По платному участку люди передвигаются 8 км. И за эти 8 км Автодор установил цену 50 рублей за выезд, 50 рублей за въезд. Получается, для того, чтобы людям ездить на работу с пяти дневным графиком им нужно платить 500 рублей в неделю, 2 тыс. рублей в месяц», — сказано в петиции, адресованной главе Кремля.

Обращение подписали более 250 человек.