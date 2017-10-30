Санкт-Петербург, 30 октября, 2017, 15:00 — ИА Регнум. Крупнейший в России музей железных дорог был открыт сегодня, 30 октября, в Санкт-Петербурге. В церемонии открытия приняли участие министр транспорта Максим Соколов, глава РЖД Олег Белозеров и губернатор Петербурга Георгий Полтавченко.

Gov.spb.ru Новый железнодорожный музей в Петербурге

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, новый музей разместился на территории прежнего локомотивного депо Балтийского вокзала. По замыслу авторов проекта, музей размещен отчасти во вновь построенных зданиях, отчасти — в историческом корпусе депо.

Открытие музея приурочено к 180-й годовщине первого железнодорожного рейса в России: 30 октября 1837 года поезд проследовал по маршруту Санкт-Петербург — Царское Село.

«В память об этой исторической дате мы открываем современный многофункциональный музейный комплекс. Здесь можно проследить всю историю железнодорожной отрасли нашей страны, которая и сегодня движется в авангарде — все новые достижения претворяются в жизнь, прежде всего, на железных дорогах. Конечно же, мы хотели сделать подарок и городу, и стране. Уверен, что экспозиция будет интересна каждому», — сказал на церемонии открытия президент ОАО «РЖД» Олег Белозеров.

Он также отметил, что во время подготовки экспозиция нового музея получила высокую оценку зарубежных специалистов.

Музей занимает площадь в 57 тыс. кв. м. Кроме ста единиц подвижного состава (паровозов и вагонов, некоторые из которых сохранились в единственном экземпляре), в музее открыты 38 интерактивных и мультимедийных инсталляций, а также представлены 28 тысяч других экспонатов.

В открытой части музея можно увидеть не только пассажирские вагоны, но и, к примеру, железнодорожную артиллерийскую систему, дореволюционный служебный вагон Китайско-Восточной железной дороги и железнодорожный ракетный комплекс (с макетом баллистической ракеты), сообщили ИА REGNUM в РЖД.

Также подготовлены специальные программы для детей и экспозиции, посвященные не прошлому, а ближайшему будущему железных дорог.

Первых посетителей музей примет 1 ноября, сообщил журналистам глава музея Николай Буров (ранее возглавлял музей «Исаакиевский собор»). До конца года вход для всех посетителей будет бесплатным, добавил Буров.

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