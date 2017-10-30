Ереван, 30 октября, 2017, 14:51 — ИА Регнум. Реджепу Тайипу Эрдогану нужно держаться подальше от нагорно-карабахского конфликта. Так прокомментировал Ереван очередное одностороннее заявления турецкого лидера.

Здание МИД Армении

«Если турецкое руководство не устало на протяжении лет повторять одно и тоже — это его проблема. Очевидно, что если Турция хочет помочь урегулированию конфликта, то должна держаться как можно дальше», — заявил пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян, сообщает АрмИнфо.

Раннее Эрдоган заявил, что нагорно-карабахская проблема — это такая же кровоточащая рана для Турции, как и для Азербайджана.

«К сожалению, до тех пор, пока Армения не прекратит оккупацию азербайджанских территорий, решить этот вопрос будет невозможно. Оккупации должен быть незамедлительно положен конец на основе принципов территориальной целостности, суверенитета и международно-признанных границ Азербайджана. Наряду с захватнической политикой Армении, мы осуждаем ее провокации, мишенью которых в последнее время становится гражданское население. Подобные деяния никак не могут способствовать обеспечению мира в регионе. Считаем, что международное сообщество во главе с Минской группой ОБСЕ должно более активно работать по урегулированию карабахской проблемы. Мы, как и во всех вопросах, и в этом вопросе будем находиться рядом с Азербайджаном», — сказал Эрдоган в интервью нескольким азербайджанским агентствам.

Турция и ранее выделялась однобокими заявлениями по нагорно-карабахскому конфликту. Именно из-за подобного рода заявлений так и остались на бумаге документы, которые были подписаны в Цюрихе 10 октября 2009 года, предусматривающие восстановление дипломатических отношений между двумя странами и открытие границ. Одним из условий подписаний документов было не связывать нормализацию армяно-турецких отношений с карабахским конфликтом. Однако под давлением Баку, Анкара уже после цюрихской церемонии поставила в зависимость два упомянутых вопроса.

Турецкое руководство до сих пор отмечает, что отношения между Турцией и Азербайджана находятся на особо высоком уровне и открытие турецко-армянской границы может произойти только после решения карабахского конфликта.

По мнению политического аналитика ИА REGNUM СтаниславаТарасова, президент Азербайджана Ильхам Алиев превратил Анкару в заложницу своей политики.

Читайте также: Анкаре пора перестать быть заложником Баку в Закавказье