Донецк, 30 октября, 2017, 14:50 — ИА Регнум. За прошедшие сутки, 29 октября, Луганская Народная Республика (ЛНР) подверглась обстрелам украинской артиллерии восемь раз, по Донецкой Народной Республике (ДНР) украинские силовики били 34 раза, сообщают 30 октября пресс-службы оборонных ведомств ЛНР и ДНР.

Михаил Авилов. Артиллерийский обстрел неприятельского наблюдательного пункта. 1914-1917

По данным Народной милиции ЛНР, ВСУ за минувшие сутки нарушили восемь раз режим тишины. Украинская армия выпустила снаряды по населенным пунктам Славяносербск, Фрунзе, Хорошее, Калиново-Борщеватое, Калиновка, Желобок.

При обстреле украинские силовики использовали мины калибра 82 мм и 120 мм, автоматические станковые гранатометы АГС, станковые противотанковые гранатометы СПГ, ручные противотанковые гранатометы РПГ и стрелковое оружие.

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Согласно сообщению министерства обороны ДНР, один солдат Вооруженных сил ДНР погиб, всего украинские силовики нарушили режим тишины 34 раза. Под огнем оказались 13 населенных пунктов.

По данным Украины, один солдат ВСУ был ранен. Штаб «АТО» зафиксировал 15 случаев обстрела своих позиций со стороны республик. Были обстреляны позиции ВСУ около Марьинки.

На Донецком и Луганском направлении штаб «АТО» зафиксировал обстрелы украинских позиций возле Авдеевки, Луганского, Светлодарска, Зайцево.

Напомним, между Украиной и ДНР и ЛНР дважды заключались минские соглашения. Данные соглашения предписывают обеим сторонам мирно урегулировать конфликт, однако Киев постоянно нарушает соглашения.