Переславль-Залесский, Ярославская область, 30 октября, 2017, 14:28 — ИА Регнум. На должность главы Переславского района, выборы которого пройдут 7 ноября, претендуют два человека. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в аппарате Собрания представителей Переславского района.

Администрация Переславского района

Действующий глава Переславского района Владимир Денисюк был избран в октябре 2012 года, срок его полномочий истек, а в новых выборах он решил не участвовать. На пост главы района претендуют начальник управления муниципальной собственности Переславля-Залесского Евгений Кузнецов и экс-советника мэра города Валерий Астраханцев, который сейчас работает первым замом главы районной администрации.

«Комиссия утвердила обоих кандидатов. Теперь 7 ноября будет голосование. Победитель должен набрать 2\3 голосов депутатов собрания представителей Переславского района, то есть 13 из 19 человек. Если победитель не определится, то будет объявлен новый конкурс», — сказала корреспонденту ИА REGNUM консультант аппарата собрания представителей Переславского района Ольга Кокорина.

В Переславле полагают, что выборы главы района — промежуточный этап на пути к объединению городского округа Переславль и Переславского района, сейчас они разделены.

«Ясно, что Кузнецов — технический кандидат, а главой района станет Астраханцев. Его делают главой, что он произвел объединение города и района в Переславский округ. Я считаю, что Валерий Астраханцев справится с этой задачей. Администрация Переславского района — это же болото, где для сотрудников, по-моему, главное — чтобы им не мешали работать. Когда Владимир Волков стал мэром Переславля, то работа в администрации ускорилась раза в 2−3. Думаю, что Астраханцев внесет свежую струю в работу администрации района», — сказал корреспонденту ИА REGNUM депутат переславской городской думы Сергей Хабибулин.

Планируется, что после выбора нового главы Переславского района, произойдет объединение Переславля и района, в результате чего район будет ликвидирован, а появится Переславский городской округ.